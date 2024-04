VANESSA BRUNT

Lanches da tarde diferentões em Salvador: onde encontrar

Dos cafés especiais aos salgados nada óbvios, conheça novos ou antigos espaços que prometem surpreender na sua tarde baiana

Vanessa Brunt

Publicado em 18 de abril de 2024 às 05:00

Dos clássicos aos mais inusitados, os lanches da tarde na capital baiana são uma verdadeira celebração de sabores e criatividade. Confira hoje um guia especial com algumas das opções mais elogiadas para quem procura uma pitada de aventura gastronômica durante as tardes de Salvador. Prepare-se para conhecer lugares onde a inovação audaciosa encontra o conforto familiar, proporcionando momentos deliciosos.

01. Go Coffe Pituba | @lojagocoffee_pituba

Na internet só se fala sobre as tão desejadas tardes relaxantes acompanhadas de “cafés superfaturados". Se você é parte desse grupo e adora degustar um café especial e único, então esta opção pode ser certeira.

Localizada no bairro da Pituba, a cafeteria Go Coffe oferece uma variedade de frapês com sabores inovadores e cativantes. Os amantes de chocolate encontrarão um verdadeiro paraíso, com opções que vão desde o tradicional até frapês com sabor Ouro Branco, recheados com pedacinhos crocantes do famoso bombom.

Para os apaixonados por FINNI, a Linha Candy promete surpreender, oferecendo diversos sabores finalizados com essas guloseimas que para muitos é irresistível.

E para tornar esse momento mais especial, na compra de um Frappê, você ganha outro. As regras desta promoção deverão ser consultadas na página do local no Instagram.

Além da ampla seleção de cafés, a cafeteria também oferece uma variedade de lanches para acompanhar, incluindo waffles doces e salgados, sanduíches diversos e donuts que são uma tentação para o paladar.

O ambiente da Go Coffee é tranquilo e convidativo, perfeito para um encontro entre amigos ou mesmo para aqueles que precisam de um local para trabalhar ou estudar. Com uma atmosfera instagramável, é uma ótima pedida para quem adora romantizar e registrar os momentos da rotina.

Localização: Rua Minas Gerais, 339, Pituba | Horários: seg a sab das 08h às 19h30 - dom das 08h às 19h | Contato: (12) 2784-6778 | Instagram: @lojagocoffee_pituba

02. Empório Coisas de Minas | @emporiocoisasdeminas_stiep

Localizado no bairro Stiep, o Empório Coisa de Minas oferece aos clientes uma autêntica experiência mineira em meio à agitação urbana. Com uma atmosfera e decoração rústica que evocam o charme do interior de Minas Gerais, o empório proporciona uma viagem sensorial aos sabores e tradições desta região que é vizinha distante dos baianos.

Ao adentrar o espaço, os visitantes são recebidos por uma ambientação acolhedora, repleta de detalhes que remetem à cultura e ao estilo de vida mineiro. No cardápio, destaca-se uma variedade de lanches irresistíveis, como o "pãozinho de queijo recheado com carne seca, requeijão de corte e cheiro verde", e o "waffle de pão de queijo recheado com carne seca", que são verdadeiras celebrações dos sabores típicos de Minas.

Além dos lanches, o Empório Coisa de Minas oferece uma ampla seleção de doces, cafés diversos, shakes e produtos tradicionais da culinária mineira, incluindo geleias artesanais e queijos de alta qualidade.

Para os amantes da cultura mineira e para aqueles que buscam uma experiência gastronômica única e genuína, o Empório Coisa de Minas é uma escolha certeira para um lanchinho da tarde em Salvador.

Localização: Rua Dr. José Peroba, 244, loja 4a - Stiep, Salvador-Ba | Horários: Todos os dias das 08h às 20h | Contato: (71) 3027-9192 | Instagram: @emporiocoisasdeminas_stiep

03. Johnny Joy | @milshakesjohnnyjoy.br

Recentemente, uma nova opção para os amantes de Milk Shakes chegou ao Shopping da Bahia: uma filial do Johnny Joy, rede especializada em Milk Shakes, conhecida por suas criações únicas e saborosas em todo o país.

Para quem busca algo diferente dos sabores tradicionais, o Johnny Joy oferece uma linha especial de Milk Shakes, incluindo opções como Bueníssimo Branco, feito com Kinder Bueno branco, Cookies Caramelo, com biscoito Lótus e um delicioso creme de biscoito, Ninho com Morango e o aguardado Pistache Johnny Joy, que será lançado em breve. Além disso, a marca capricha nos ingredientes, sem economia, garantindo uma experiência de sabor inigualável.

E não para por aí. Os amantes de Milk Shakes também podem saborear outras delícias na Johnny Joy, como Milk Shakes de Ferrero Rocher, Oreo, Bis Branco e Café com Nutella, entre outros.

Com essa nova opção, os frequentadores do Shopping da Bahia têm mais uma alternativa para desfrutar de momentos de refrescância e sabor durante as compras ou após um passeio. E o melhor de tudo: com mais de 20 sabores recheados de verdade por apenas R$19 cada.

Localização: Shopping da Bahia - Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-000 | Horários: seg a sáb: 09h às 22h | dom: 12h às 21h | Instagram: @milshakesjohnnyjoy.br

04. Doce Encontro | @doceencontroo_

Localizada nos bairros do Imbuí e Boca do Rio, a Doceria Doce Encontro é um refúgio para aqueles em busca de momentos especiais.

Com uma atmosfera vintage e acolhedora, o espaço oferece não apenas uma experiência gastronômica, mas também um ambiente que inspira tranquilidade e romance. Seu interior é decorado de forma mimosa, proporcionando o cenário perfeito para encontros românticos, saídas com amigos ou simplesmente momentos de contemplação pessoal e muitas fotos aesthetics.

O estabelecimento possui uma variedade de lanches, que incluem tortas salgadas e doces. Entre os sabores de tortas doces, uma das mais pedidas é a de Ninho com Geleia de Morango, enquanto entre as tortas salgadas é a de Camarão com Alho-Poró.

Além disso, os clientes podem desfrutar de uma ampla gama de cafés especiais, incluindo o popular café mocha, chocolate quente com marshmallow e o affogato de brigadeiro, uma tentação para os amantes de chocolate.

Os amantes de um bom café da tarde certamente vão se encantar com o local. Seja pela estética instagramável que encanta os visitantes, pela qualidade das refeições oferecidas ou pela combinação dos dois. A doceria tem conquistado um lugar especial no coração dos moradores locais e visitantes.

Localização: Unidade Boca do Rio: Rua Virgidásio Sena, n.14 | Unidade Imbuí: Rua das Gaivotas, 120 | Horários: Boca do Rio: 10h às 20h | Imbuí: 10h às 22h | Contato: (71) 99145-0448 | Instagram: @doceencontroo_

05. Sucré Doceria | @sucredocesgourmet

Com unidades localizadas no shopping Paseo Itaigara e no Shopping Apipema Center, a Sucré Doceria oferece aos clientes um ambiente agradável e climatizado, ideal para uma pausa relaxante durante a tarde. Seja para trabalhar, estudar ou simplesmente reunir-se com amigos, a doceria proporciona um espaço acolhedor e versátil para diversas ocasiões

O cardápio diversificado da Sucré Doceria apresenta uma variedade de opções salgadas, doces e cafés, atendendo aos mais variados gostos e preferências. Entre elas destaca-se o Smoothie de Morango, uma refrescante mistura de morangos frescos batidos com sorvete de creme e chantilly, perfeito para os dias quentes da cidade.

Outra opção diferenciada da confeitaria é a torta de banoffee, uma sobremesa que combina bananas caramelizadas, creme de leite condensado, chantilly e uma base crocante de biscoito. Essa torta, de origem britânica, conquista os paladares com sua mistura equilibrada de sabores e texturas.

Além disso, os clientes têm a opção de desfrutar do café coado da casa, uma experiência única em que o café é coado diretamente na mesa, garantindo frescor e aroma intensos.

Para aqueles que desejam levar um pedacinho da Sucré Doceria para casa, a doceria oferece uma variedade de salgados e doces para viagem, incluindo opções congeladas para uma conveniência ainda maior.

Localização: Shopping Paseo - Rua Rubens Guelli, 135 - Itaigara, Salvador - BA | Shopping Apipema Center - Rua Professor Sabino Silva, 836 Apipema Center - Jardim Apipema, Salvador - BA | Horários: PASEO: seg a sáb - 9h às 20h | dom - 12h às 19h | APIPEMA: seg a sex - 9h às 19h / sáb 9h às 18h | Contato: (71) 99947-0294 | Instagram: @sucredocesgourmet

Dica Bônus: Pizzaria do Vizinho | @pizzariadovizinho

Aqui vai uma opção pitoresca para quem prefere curtir um lanchinho no finalzinho da tarde ou no começo da noite. Localizada no bairro Marechal Rondon, a Pizzaria do Vizinho tem conquistado os paladares dos baianos com sua inovação audaciosa: as pizzas com borda de coxinha.

Essa combinação única de duas paixões brasileiras - pizza e coxinha - tem sido o destaque da casa e gerado curiosidade.

Além das famosas pizzas com borda de coxinha, a Pizzaria oferece uma variedade de opções de pizzas tradicionais e criativas, incluindo as com borda vulcão, por exemplo, e calzones. E para aqueles que preferem a comodidade de casa, a Pizzaria do Vizinho também oferece serviço de delivery.