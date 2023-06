Quatro restaurantes inovadores para um lanche ou jantar romântico em Salvador

2. Fira Restaurante | @firarestaurante (Foto: Divulgação) Um cantinho da Grécia dentro de Salvador. Assim é conhecido o Fira, restaurante temático e cativante do bairro Caminho das Árvores. Estátuas gregas, flores pelos tetos, quadros criativos, área externa repleta de sofás relaxantes e muitos outros detalhes se misturam na decoração, trazendo o país europeu para dentro da capital baiana. É possível também encontrar muitos tons de azul e branco, que deixam tudo ainda mais dentro do tema. E, é claro: o cardápio também levará vocês dois para uma experiência internacional.

3. Bendito Quintal | @benditooquintal (Foto: Divulgação) As aberturas nas paredes assumem o lugar das janelas, oferecendo uma vista panorâmica da deslumbrante Baía de Todos os Santos. Com esses toques rústicos, tudo fica parecendo uma obra de arte no Bendito, o que deixa o espaço mais romântico. Os pratos preparados na hora em uma cozinha semi-industrial também proporcionam uma experiência única no local, que vai muito além de ser apenas cenário para fotos do Instagram.