Seis compositores baianos para conhecer e relembrar

Confira poesias, relembre sucessos e saiba curiosidades sobre esses baianos que têm exercido a música e a cultura brasileira

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 15:58

Você sabia? Essa é a pergunta que vai guiar você, leitor ou leitora, nesta seleção. Afinal, a Bahia é o berço de uma rica tradição musical, com composições que são conhecidas em todo o Brasil. Desde a Música Popular Brasileira até a sofrência, passando pelo R&B, a diversidade sonora da região se reflete no cenário musical através de artistas que enriquecem a cena com as suas criações. Confira poesias, relembre sucessos e saiba curiosidades sobre esses baianos que tem exercido a música e a cultura brasileira:

Carlinhos Brown Crédito: divulgação

1. Carlinhos Brown | @carlinhosbrown

É de conhecimento geral de todo e qualquer baiano que Carlinhos Brown é um dos nomes mais conhecidos e aclamados do país, com mais de 900 gravações registradas. Músicas escritas pelo artista são interpretadas por diversos cantores da música popular brasileira. Entre os seus feitos mais comuns, estão canções que estão no repertório de Marisa Monte, Chiclete com Banana e Ivete Sangalo.

O interessante é notar o quanto o compositor se reinventa e continua criando artes diferentes, como é o caso da sua composição para o grupo de metal Sepultura, Ratamahatta. Sabia dessa?

Vale também relembrar sucessos poéticos como Tantinho e Velha Infância, que traz o trecho icônico: "Seus olhos, meu clarão. Me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho(...)".

Saulo Fernandes Crédito: divulgação

2. Saulo Fernandes | @saulooficial

Compositor de Raiz de Todo Bem, Tão Sonhada, Anjo, Não Precisa Mudar (com Ivete) e outros sucessos com tons poéticos, O que nem todos os que conhecem esses hits sabem é que Saulo é também o nome por trás de diversos poemas que circulam pela internet. Ele, inclusive, posta trechos inéditos em suas redes sociais, como acontece em seu perfil de Instagram.

As letras do artista costumam falar sobre pertencimento, amor, autoconhecimento e cultura baiana. O instrumentista, cantor e também produtor nasceu na cidade de Barreiras, interior da Bahia. Ele já foi vocalista de projetos como Chica Fé e Banda Eva, formulando outros diversos momentos marcantes para a música.

Majur Crédito: divulgação

3. Majur | @majur

Majur é uma cantora e compositora nascida no bairro do Uruguai, na Capital Baiana. Suas músicas, que flertam com os gêneros de R&B e MPB, abordam temas como relações afetivas e empoderamento trans.

A artista, que criou uma banda para cantar em bares no bairro da Barra, conseguiu o feito de, em 2019, aparecer como artista convidada na música AmarElo, junto de Emicida e Pabllo Vittar. Ano passado, ela lançou seu segundo álbum de estúdio com faixas escritas por ela e contando com participações de artistas como Xamã, Ivete Sangalo e Olodum.

Manno Góes Crédito: divulgação

4. Manno Góes | @mannogoes

Manno Góes começou a sua vida artística tocando em barzinhos em Salvador, aos 18 anos. Singles como Praieiro, Celebrar, Tchau, I Have to Go Now, que fazem parte do imaginário e da história baiana, foram escritos pelo compositor para o grupo Jammil e Uma Noites.

Ele também atuou em parceria com artistas conhecidos no cenário musical, como Margareth Menezes, Biquini Cavadão e Claudia Leitte.

Emillie Lapa Crédito: divulgação

5. Emillie Lapa | @emillielapa

Emillie Lapa é uma multi-artista e compositora baiana. Atriz, cantora e educadora, ela também domina instrumentos musicais como cavaquinho e baixo.

A artista soteropolitana, idealizadora do Grupo de Mulheres Negras com Pandeiro na Mão (2019), atuou como compositora da música Banho de Folhas em parceria com a cantora Luedji Luna. O som, que já consta com seis milhões de visualizações no Youtube, combina o sagrado, a ancestralidade e temáticas negras que são comuns nas composições de Lapa.

6. Cristian Bell | @cristianbellk

Cristian é um humorista que surgiu no Instagram com vídeos de humor e hoje conta com mais de 50 músicas registradas no Ecad. Atualmente, o artista se divide entre vídeos com tom humorístico para os seus mais de cinco milhões de seguidores, e o mercado da música.