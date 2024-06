VANESSA BRUNT

Seis empresários baianos que estão trazendo novidades para Salvador

Chás premium, inovações na medicina, mercado sem filas estão entre inovações

Vanessa Brunt

Publicado em 19 de junho de 2024 às 10:18

Rafael Alonso Crédito: divulgação

Chás premium, inovações na medicina, mercado sem filas, óticas diferenciadas e até bolsas artesanais. Todas essas possibilidades se misturam nos lançamentos ou nas expansões que esses empresários estão trazendo para a capital baiana. Com eles, Salvador está vivenciando uma era de inovação e empreendedorismo. Conheça essas e outras opções:

1. Rafael Alonso (@alonsorafa)

Alonso é o fundador do Grupo Óticas Brasil, que reúne as marcas Ótica Salvador, Tecnótica e Ótica Ernesto. São mais de sete cidades da Bahia com as 23 lojas do Grupo, o qual segue em constante expansão e inclui diversos diferenciais para quem deseja enxergar melhor. O objetivo do empresário é finalizar 2024 com 30 lojas pela Bahia e também em três estados até o final do ano. Interessados em franquias podem acompanhar pelo Instagram e fazer contato: @grupooticasbrasil; @oticasalvador; @tecnoticabr; e @oticasernesto.

Para além das lentes modernas e dos fornecedores mundiais, as lojas do grupo conversam com diferentes públicos, para atendimentos personalizados. Cada uma das marcas tem um objetivo alinhado: Ótica Salvador fala com o público mais jovem e traz as tecnologias mais atualizadas, já a Tecnótica inclui uma abordagem mais sofisticada, com assessoria de imagem e análise de coloração pessoal. Por fim, há a Ernesto, que é mais tradicional e tem como foco um público a partir de 50 anos.

Para atingir toda a inovação proposta, porém, Rafael ultrapassou percalços variados. O líder do Grupo Óticas Brasil iniciou uma loja online aos 20 anos, onde vendia armações adquiridas na loja da tia. Foi assim, de maneira simples, mas todo o empenho, que ele já trouxe o primeiro diferencial: fazer atendimento virtual e presencial, mesmo com a loja apenas no campo cibernético. O empresário, na época, levava até o cliente uma maleta com peças. Depois de conseguir um estágio e subir de cargo três vezes, organizou as oportunidades e montou uma loja física. Foi aí onde, de fato, o Grupo teve seu início.

Thainá Mendes Crédito: divulgação

2. Dra. Thainá Mendes (@drathainamendes)

A Dra. Thainá Mendes (@drathainamendes) tem se destacado por suas inovações como BucoMaxiloFacial e empresária. Além da cirurgia ortognática e de tratar de uma ampla gama de condições complexas da cavidade bucal e da face, a especialista também traz tendências globais e atualizações para o Nordeste e São Paulo.

Mendes, que é do corpo clínico e suporte de coordenação do Hospital Materdei, em Salvador, em breve elevará ainda mais o padrão de cuidado com a inauguração da Nexus Health, uma clínica que promete ser referência em odontologia e medicina. O local terá foco em um sistema diferenciado de desempenho, experiência, qualidade e expertise nas áreas.

A Conect Health é mais um projeto da profissional, sendo uma empresa de gerenciamento de eventos em medicina e odontologia, já com dois cursos confirmados em novembro e dezembro para treinamento em cadáveres no ITC de Salvador. Um dos cursos será de artroscopia e o outro de rinoplastia.

A empresária também tem desenvolvido cursos especiais que colaboram para especializações de outros profissionais. As possibilidades incluem conhecimentos avançados observados em países líderes como os Estados Unidos, incluindo técnicas imersivas como a Artroscopia de ATM avançada.

Olivia Silva Crédito: divulgação

3. Olívia Silva (@teashop_salvadorshopping e @varallavanderiasalvador)

O que uma loja de chás premium, com louças exclusivas e tortas fit tem em comum com uma lavanderia especial, que inclui também costura, profissionais de organização para as casas dos clientes e lavagem de malas e calçados? A resposta é: Olívia Silva. Ela é a empresária à frente da Tea Shop do Salvador Shopping (@teashop_salvadorshopping) e da Varal Lavanderia (@varallavanderiasalvador). Sempre em busca de inovações, as empresas de Olívia incluem eventos com palestras, degustações, parcerias com outros profissionais e superação de expectativas.

Há mais de 15 anos no mercado corporativo, a empreendedora decidiu se reinventar e mergulhou na criação da Varal. Sem experiência prévia no ramo, ela transformou sua empresa em um sucesso, oferecendo serviços de lavagem de peças normais e especiais, passadoria, tingimento e organização profissional com a comodidade do Delivery. Além disso, inovou ao introduzir a “Lavandoterapia”, um espaço para eventos que enriquecem o bem-estar dos clientes.

Não parando por aí, Olívia expandiu seus horizontes ao gerir uma franquia da Tea Shop no Salvador Shopping. A Tea Shop, renomada empresa espanhola especializada em chás premium há mais de 30 anos e com uma década de presença no Brasil, encontrou em Olívia a parceira ideal para difundir entre os baianos a cultura do chá, sinônimo de saúde e relaxamento.

Empreendedora nata, Olívia vive pelo lema de “levar amor, conforto e profissionalismo” aos seus clientes, sempre com um atendimento personalizado nos serviços que presta.

Leilane da Silva Crédito: divulgação

4. Leilane da Silva (@enaliel_bolsas)

Artesã e empresária, Leilane é fundadora da Enaliel Bolsas, que inclui pochetes, mochilas, necessaires e bolsas diversas feitas à mão, sempre com o intuito de ampliar a praticidade. Os itens são repletos de compartimentos e podem também ser encomendados de forma personalizada.

Leilane começou a vender de porta em porta em Salvador há 11 anos e hoje tem um ateliê, que segue em constante expansão. Suas peças costumam trazer desenhos de rostos de mulheres pretas estampados e têm feito sucesso na internet desde a pandemia.

Como potência e inspiração para muitas mulheres pretas, a Enaliel Bolsas é conhecida pelo charme, personalização e identidade cultural baiana.

Gilson Santos Crédito: divulgação

5. Gilson Santos

Gilson trouxe para Salvador dois negócios disruptivos, que estão em crescente constante. Para quem deseja fazer suas compras de mercado sem sair do conforto de casa e, de quebra, encontrar promoções das melhores marcas, o aplicativo Freepass (@freepass.brasil) é a pedida ideal.

O Mercado Autônomo Freepass, que inclui desde itens de higiene e limpeza até comidas, snacks e congelados, pode ser instalado em condomínios ou prédios, sem necessidade de taxas ou de algum valor para a inclusão inicial. Disponível para Android ou IOS, o aplicativo ainda conta com combos especiais para Dia dos Namorados, Dia dos Pais e outras datas festivas.

Além da novidade que deixa o dia a dia dos baianos mais prático, Gilson também é fundador da marca Imagem Revestimentos (@imagem.revestimentos), a qual elabora a fachada do espaço físico do seu negócio. A empresa cria obras duráveis e bem elaboradas, feitas de alumínio composto para o comércio. Com o uso deste material, é possível aumentar a visibilidade e atratividade dos estabelecimentos, destacando-se na concorrência. Além disso, as fachadas de alumínio composto são resistentes e fáceis de manter.

Criações de sinalização, letreiros, totens, revestimentos e muitos outros serviços também estão inclusos nas possibilidades da Imagem. A marca já fez fachadas para grandes empresas, como Magazine Luiza, Login, iPlace, Agromix, Tramontina e Petrobahia.

Maili Santos Crédito: divulgação

6. Maili Santos (@studiomovelmailisantos)

Assim como Liliane, contrariando as estatísticas, Maili Santos viu nascer por acaso a profissão que a levaria ao universo do empreendedorismo. Depois de bordar roupas por anos e fazer desenhos nas unhas clientes na época de manicure, se encontrou como maquiadora especialista em pele negra e fez nascer, ao lado do companheiro e sócio Edilton Lopes, o Studio Móvel Maili Santos em 2015.

Homenageada com a Medalha de Honra Mulher em reconhecimento aos meus serviços prestados à sociedade, a mulher de negócios entrega serviços à domicílio. Ela inclui maquiagem, fotografia e até cursos para o seu público, sempre visando ampliar a identidade, o valor pessoal e a autoestima do indivíduo através do universo da beleza.

Cadeirante, Maili é uma referência de superação e traz, com a sua história de sucesso, inspiração para diversos soteropolitanos.