ARTIGO

Verão e carnaval, desejo nacional

A pujança do turismo em Salvador reflete também a capacidade da cidade de se reinventar e atrair públicos exigentes e diversificados

Salvador tem se destacado nos últimos anos como um dos destinos mais cobiçados do Brasil, impulsionada por um turismo vibrante e diversificado. Diversas plataformas e pesquisas recentes apontam para um expressivo crescimento na procura pela cidade, tanto para aproveitar o verão quanto para viver a energia contagiante do seu mundialmente renomado Carnaval.>

A pujança do turismo em Salvador reflete não apenas o charme e a hospitalidade do povo baiano, mas também a capacidade da cidade de se reinventar e atrair públicos cada vez mais exigentes e diversificados. Em um cenário onde a cultura e a economia se entrelaçam, Salvador reafirma seu papel como palco de grandes eventos e como referência no turismo nacional, consolidando-se como o destino ideal para viver momentos inesquecíveis o ano inteiro, e no verão e carnaval, desejo nacional.>