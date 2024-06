VIXE

Produção em denim é fácil, confortável e conectada com a moda

Uma produção toda em denim é escolha certeira para um visu fácil, confortável e bem conectado com as últimas informações de moda. Aliar duas peças no estilo, como mostra a campanha da Damyller (damyller.com.br) para o Outono Inverno, é criar um conjunto versátil, que pode ser casual se você adota um tênis, como também flertar com uma certa sofisticação, basta dá uma espiadinha na imagem da coleção Essência, no qual o escarpim é o calçado eleito. Outra vantagem de ter peças jeans no armário é que elas são bases para diversas produções. E sendo assim, rola muito sentimento!