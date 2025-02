MÚSICA

Você sabia que Caetano Veloso e Gilberto Gil foram casados com duas irmãs? Conheça a história

Escolta policial e dona Canô desmaiando de tanta emoção nos braços de Bethânia; veja detalhes das cerimônias

Osmar Marrom Martins

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 10:05

Caetano e Dedé Crédito: Thereza Eugênia

Considerados “irmãos” siameses da MPB, Caetano Veloso e Gilberto Gil mantêm uma amizade bonita e duradoura. Foi assim desde que se conhecera, nas ruas de Salvador e Caetano já admirava o cantor, compositor Gilberto Gil desde quando ele se apresentava em programas locais na TV Itapoã. Tanto assim que na celebre música de Neguinho do Samba, gravada por Daniela Mercury, tem um trecho em que ela canta se referindo a uma frase da saudosa dona Canô, matriarca da família Veloso: “Caetano venha ver/ Aquele preto que você gosta/ Aquele preto que você gosta/ Aquele preto que você gosta/ Está cantando na TV”.>

Mas você sabia que eles dois foram casados com as irmãs Gadelha: Dedê e Sandra? No dia 20 de janeiro de 1967, no auge do Tropicalismo, numa cerimônia que parou a cidade de Salvador Caetano Veloso se casou com Dedé Gadelha na igreja de São Pedro. A cerimônia foi um acontecimento. Na época os jornais noticiaram com bastante destaque.>

“Gilberto Gil e Maria Bethânia, entre os padrinhos, entraram minutos antes. Os noivos só conseguiram chegar ao altar sob escolta policial. Mesmo assim, fãs mais exaltadas tentavam puxar o cabelo de Caetano e a roupa de Dedé – uma túnica branca curta com capuz forrado em tom rosa choque e uma bombacha. Em lugar do clássico buquê de noiva, Dedé segurava enormes flores de papel crepom colorido, criado por Ana, mulher de Torquato Neto. >

Os fãs cantavam “Alegria, Alegria”, classificada em segundo lugar no 3º Festival de Música Popular Brasileira da Record, um mês antes. O padre tentava conseguir um pouco de silêncio para iniciar a celebração mas, quando viu dona Canô desmaiar de tanta emoção nos braços de Bethânia, não teve dúvidas. “Rápido, meus filhos! Rápido, ou destroem a Igreja!” E a cerimônia acabou durando pouco mais de um minuto”. >

Caetano e Dedé tiveram um filho, Moreno Veloso nascido em 22 de novembro de 1972 depois que o casal votou do exílio londrino onde partiu em 1968 por força da Ditadura Militar que tinha se instaurado no Brasil. Hoje Caetano é casado com Paula Lavigne com quem tem mais dois filhos, Zeca e Tom. >

Gilberto Gil se casou com Sandra Gadelha, irmã de Dedé em 1968 depois de ter sido casado com Belina em 1964 com quem teve duas filhas, Nara e Marília e em seguida com a cantora Nana Caymmi (não tiveram filhos). Com Sandra, também conhecida como Drão, que foi homenageada com a música homônima, uma das mais belas canções da música brasileira, ele teve três filhos o saudoso Pedro nascido durante o exilio londrino; Preta e Maria. >

Gil e Sandra Crédito: Divulgação