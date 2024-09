VIAGEM

Azul Viagens terá quatro voos com saída de Salvador na alta temporada

'Nos eventos, lembramos os voos dedicados e as tarifas operadoras. Mas também falamos sobre campanhas, reforçamos o Agente Tá On e ouvimos as necessidades dos agentes. É um evento de relacionamento com agências estratégicas', afirmou Ricardo Bezerra, Gerente Comercial Sênior na Azul Viagens.

Para onde os baianos mais querem ir?

Voos dedicados na alta temporada

A Azul Viagens tem expectativa de aumento de 140% dos seus voos dedicados para a alta temporada de verão, com 2.764 voos no período entre 7 de dezembro de 2024 até 2 de fevereiro de 2025.

Entre os destinos, as cidades do litoral do Nordeste receberão o maior fluxo de turistas, serão 1.339 voos para a região, 48% dos voos do período, com destaque para Porto Seguro, na Bahia, além de Maceió (AL), Recife (PE), Natal (RN), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).