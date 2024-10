MODA

Artesania e ancestralidade marcam desfile do Novos Talentos no Barra Fashion 2024

Nós-Macramê, grande vencedora do concurso, apresentou primeira coleção de moda para clientes e público da cena fashion soteropolitana

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 14:40

Novos Talentos, na programação Barra Fashion 2024, com desfile da vencedora Nós-Macramê.

Com um desfile inédito, resultado do Concurso Novos Talentos 2024, o Shopping Barra apresentou, na noite desta segunda-feira (7), a clientes e convidados a primeira coleção de moda da marca baiana Nós-Macramê, vencedora do projeto com o selo Barra Fashion e curadoria da consultora de Tininha Viana. Para a passarela exclusiva, os designers Cássio Caiazoo e Erick Simões levaram a Wazaká, coleção que evidencia a ligação da Nós-Macramê com a força cultural dos povos originários e os movimentos da natureza, refletida em tramas de nós, com grafismos e cores. O mito de “Wazaká - A árvore de todos os frutos” serviu de inspiração, destacando a narrativa ancestral indígena sobre escassez, fartura, inveja, enfim, sobre a força dos contrastes da vida.

“É uma noite de imensa alegria para o Shopping Barra. Com o desfile da Nós-Macramê, reafirmamos a potência do Novos Talentos, como uma vitrine para o Brasil e para o mundo da moda feita na Bahia. Um projeto que segue fazendo história, junto ao selo Barra Fashion”, destaca Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

Desfile coleção Wasaká, da Nós-Macramê, no Shopping Barra.

Uma performance de Naiara Negreiros e Marcus Musk abriu a passarela, com um canto que reverenciava a ancestralidade, a herança cultural e a memória indígena. A trilha sonora, criada por Leandro Vitrola71, deu o tom dos modelos na passarela, com a música “Plantadeira”, de Minuska Lima. Os looks evidenciaram a artesania do macramê em equilíbrio com tecidos fluidos, em uma paleta de cores que reverencia a terra. O desfile reafirma o estilo da marca e a expertise acentuada em palco e figurino da dupla Cássio Caiazoo e Erick Simões, que já assina atualmente os adereços do Grupo Olodum, além de trabalhos feitos para grandes nomes da música baiana, como Daniela Mercury e Margareth Menezes.

“Para nossa primeira coleção de moda, trazemos essa bagagem de quem pensa palco, quem pensa arte, com uma visão mais ampliada sobre as roupas. Investimos em um design aplicado à técnica de macramê de forma única. Importante falar das nossas colaboradoras, que chegaram à Nós-Macramê através de oficinas que realizamos, contribuindo para o desenvolvimento da economia criativa”, afirmam Cássio Caiazoo e Erick Simões. A dupla evidencia ainda o compromisso socioambiental da Nós-Macramê. A coleção Wasaká foi desenvolvida com 80% das peças a partir de materiais naturais, fios e cordões reciclados e residuais e tecidos em puro algodão.

A Nós Macramê foi a grande vencedora do concurso