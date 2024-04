Oportunidades

Senar Bahia abre três mil vagas em cursos gratuitos

Há mais de 40 opções de formações à distância voltadas para o mercado rural

Publicado em 2 de abril de 2024 às 15:54

Aulas podem ser feitas até mesmo pelo aparelho celular Crédito: Divulgação

Maior Escola do Campo, o Senar Bahia está oferecendo 3 mil vagas em cursos gratuitos e inteiramente on-line. Ao todo, são 42 opções de formação com foco na preparação de mão de obra para o mercado do agronegócio. Existem formações rápidas e de longa duração e ao término os alunos recebem o certificado de conclusão, também sem pagar nada por isso.

Entre as opções de cursos em destaque, estão formações em Agricultura de Precisão, Agropecuária Digital, Informática, Cultivo e Produção de Horta, Bovinocultura de Leite, Produção de Mel, entre outras. As aulas acontecem pela plataforma EaD e podem ser acessadas até pelo celular.

As inscrições devem ser feitas diretamente no portal ead.senarbahia.org.br, e o melhor é que os interessados não precisam aguardar o fechamento de turmas, podendo iniciar as aulas logo após a confirmação da matrícula. Não há nenhum custo durante todo processo educacional.