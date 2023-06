Exposição revela Santo Antônio como manifestação cultural e popular

. Crédito: Foto: Marina Silva

“Salve grande Antônio, santo universal”, diz o hino brasileiro em louvor a uma das referências da fé católica, conhecida como santo casamenteiro. De tão “universal”, nas terras além Atlântico, sobretudo entre os dias 1 e 13 de junho, Antônio deixa de ser exclusivamente um homem santo – ou um santo homem - para se transformar em uma manifestação cultural e popular. No básico, a tradição de Santo Antônio envolve enfeitar a casa para receber pessoas. É no ambiente familiar que acontecem as rezas, os cantos, a festa.

E é no bojo da tradição que o fotógrafo Mário Edson abre as portas de sua residência, onde funciona o ME Ateliê Fotografia, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, para a 8ª edição da exposição Antônios – Um Tributo a Santo Antônio. De 3 a 9 de julho, o espaço abrigará 42 duas obras, de 39 artistas nacionais e internacionais – fotografias, pinturas, esculturas e outros – em alusão ao santo. Ao longo da temporada, a programação contará com oficina de pães e de estandartes, além de roda de conversa.

“Eu tenho uma admiração muito grande por Santo Antônio, não só pela santidade dele, mas a questão do ser humano que ele foi. Meu pai é devoto. Eu cresci vendo minha avó montar os altares. Quando decidi pelo projeto, não queria uma coisa só pelo viés católico. A ideia é justamente reverberar a importância desse homem. Tem muito folclore sobre Santo Antônio”, conta Mário sobre sua conexão com o santo. O fotógrafo Mário Edson é o curador da mostra coletiva Antônios (Foto: Marina Silva) Além da exposição das obras na sede do ateliê, na Ladeira do Boqueirão número 6, o projeto também está integrado às ações do próprio bairro para preservação da tradição. Foi criada a “trilha de Antônio” e os “altares itinerantes”. Na primeira ação, as residências do bairro que montam altares são identificadas com um banner especial do projeto e ficam abertas para visitação pública. Já na segunda, oito restaurantes do entorno receberão esses altares para manter exposto ao longo do período festivo.

“A gente não quer que vire mais uma festa tradicional com grandes eventos. Santo Antônio não tem nada disso. O viés que a gente está tentando fazer esse ano aqui no bairro é perpetuar essas características fortes dessa manifestação cultural. As pessoas aqui ainda montam altares, põe o Santo Antônio na janela para ver a procissão passar, fazem estandartes para colocar na porta das casas. Isso é importante, essa cultura que não pode morrer”, avalia Mário.

Memória e afeto

Lívia Passos, 52 anos, uma das artistas com peça na exposição, nasceu e cresceu em Salvador, no bairro Caixa D’Água, em uma família evangélica. Apesar de não ter tido dentro de casa a referência para o santo católico, conta que pintar o universo de Santo Antônio move suas memórias afetivas da infância e adolescência. O exemplo da artista é efetivo em demonstrar a força da manifestação cultural.

“Eu cresci em uma família evangélica que não cultuava o santo, mas vivia a tradição do pão de Santo Antônio. Eu participava das rezas porque no bairro a coisa era muito forte. Minha mãe e minha avó, apesar de evangélica, não me impediam de participar. E na volta chegava em casa com o pão, que era colocado na farinha e ali ficava o ano inteiro como simbologia de prosperidade, para abastecer a família.”

Em sua tela, Lívia retrata o frei católico em seu aspecto de entrega e bondade. Santo Antônio aparece de pé, com o colorido de Salvador ao fundo e levando nas mãos o pão e flores. “Eu quis trazer na minha pintura essa sensação de prosperidade. O santo abençoando as famílias”, completa.

Dentre as 42 obras que compõem a Antônios, 13 são montadas dentro de caixas de dimensões 30 cm X 30 cm e 5 cm de profundidade. De acordo com Mário, a proposta foi um desafio lançado aos artistas: “Trabalhar em um espaço limitado e pesquisar sobre a história do santo”. Este ano a mostra é composta por artistas portugueses, espanhóis, chilenos e brasileiros dos estados da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A exposição reúne 42 trabalhos de 39 artistas (Foto: Marina Silva) Veja a relação de artistas que assinam peças na exposição: Americo Azzevedo, Anatê, Ana Uzeda, Anubis Cedraz, Arthur Fraga, Bernardo Tochilovsky, Bia Santos, Damaris D Fotos, Daniel Luz, Edna Caldas, Filomena Parras, Flavio Ribeiro, Gerson Gomes, Grace Marinho, Iara Costa, Izabel Machado, Léo Furtado, Lidia Quintas, Lilian Morais, Livia Passos, Lucas Rodrigues, Ludmila Castro, Luiz Mário, Luzimar Azevedo, Lya Costa, Mário Edson, Monica Monteiro, Pablo Araújo, Prentice Carvalho, Rodrigo Machado, Samuel Cruz, Silvia Assis, Socorro Cabral, Teka Portela, Timóteo Lopes, Vanderlei Oliveira, Viga Gordilho, Wagner Lacerda, Yara Guedes.

Para celebrar Santo Antônio:

03/06 - SÁBADO Oficina de Pãozinho de Santo Antônio - 9h. Integra a exposição “ANTÔNIOS”. Local: Panif. Santo Antônio - R. Direita de Santo Antônio, 77- St. Antônio Além Carmo

04/06 - DOMINGO Oficina de confecção de estandartes juninos - 14h. Integra a exposição “ANTÔNIOS”. ME Ateliê de Fotografia - Ladeira do Boqueirão, nº 6 - St. Antônio Além Carmo

A partir do dia 05/06 - SEGUNDA-FEIRAExposição de rua de Estandartes Juninos. Lg. do Santo Antônio Além do Carmo

09/06 - SEXTA-FEIRABarracas de Festas Populares - 16h. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCoreto Santo Antônio - 17h. Show: Trio Buruá. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCoreto Santo Antônio - 21h30. Show: Geraldo Pita e Trio Alvorada Nordestina. Lg. do Santo Antônio Além do Carmo

10/06 – SÁBADOUm encontro com Gonzagão – Homenagem comandada pelo ator Vitório Emanuel, que fará intervenções surpresas por toda a festa. Pelourinho e Santo Antônio Além do CarmoVai de cafezinho? - Carrinhos de café de Salvador vão circular pelo Centro Histórico no clima de São João. Ruas do Pelourinho - Lg. do santo Antônio e SaúdeRoda de Conversa sobre construção de altares de Santo Antônio - Exposição ANTÔNIOS - 14h. ME Ateliê de Fotografia - Ladeira do Boqueirão, nº 6 - St. Antônio Além CarmoFeira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h. Feira idealizada pelo Instituto ACM com artigos de artesanato, moda e gastronomia. Funcionamento até às 22h. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoBarracas de Festas Populares - 16h à 0h. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCoreto Santo Antônio - 17h. Show: Pedro Paes. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCoreto Santo Antônio - 21h30. Show: Forró Sextando. Lg. do Santo Antônio Além do Carmo

11/06 – DOMINGOUm encontro com Gonzagão - Pelourinho e Santo Antônio Além do CarmoVai de cafezinho? Ruas do Pelourinho - Lg. do santo Antônio e SaúdeFeira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h às 22h. Funcionamento até às 22h.Coreto Santo Antônio - 17h. Show: Trio Nazaré. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCoreto Dona Flor - 18h30. Show: Oratório de Santo Antônio - Maestro Keiler Rêgo. Lg. do Pelourinho (no casarão do antigo Museu da Cidade)Coreto Santo Antônio - 21h30. Show: Banda Zé de Tonha. Lg. do Santo Antônio Além do Carmo

12/06 SEGUNDA-FEIRAUm encontro com Gonzagão. Pelourinho e Santo Antônio Além do CarmoVai de cafezinho? Ruas do Pelourinho - Lg. do santo Antônio e SaúdeFeira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h até 22h. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCorreio Elegante - 18h. Uma noiva, um noivo e um padre irão percorrer o Carmo e o Santo Antônio, acompanhados do Trio Abafafá (trio do bairro). Saída Cruz do PascoalCoreto Santo Antônio - 18h30. Show: Oratório de Santo Antônio - Maestro Keiler Rêgo. Lg. do Santo Antônio Além do CarmoCoreto Santo Antônio - 21h30. Show: Luciano Sanfoneiro. Lg. do Santo Antônio Além do Carmo