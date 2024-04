PARIS 2024

Chama Olímpica é acesa no Templo de Hera

O remador grego Stéfanos Doúskos, atual campeão olímpico do skiff simples, abriu o revezamento

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 09:50

Cerimônia de acedimento da chama olímpica Crédito: Reprodução/Twitter Comitê Olímpico Internacional

A chama olímpica dos jogos de Paris foi acesa nesta terça-feira (16), na tradicional cerimônia realizada no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia.

O remador grego Stéfanos Doúskos, atual campeão olímpico do skiff simples, abriu o revezamento do fogo olímpico, recebendo a tocha das mãos da suma sacerdotisa do Templo, interpretada pela atriz grega Mary Mina.

Até a abertura da Olimpíada, no dia 26 de julho, o revezamento vai contar com mais de 10 mil condutores. A chama só chegará ao país-sede no dia sete de maio. Na França, percorrerá 400 cidades.

A tocha foi projetada pelo designer Mathieu Lehanneur e tem representações de elementos como a Torre Eiffel e as águas do Rio Sena. O designer se baseou nos seguintes pilares: Paris, Igualdade e Paz.

Cerimônia

Como as nuvens não permitiram que a chama olímpica fosse acesa a partir dos raios de sol, o fogo produzido pelos raios no ensaio de segunda-feira (15) foi usado no acendimento.