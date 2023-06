Bahia ultrapassa marca de 500 mil pagantes no estádio em 2023

Fonte Nova Bahia. Crédito: San Júnior/EC Bahia

Apesar dos altos e baixos do Bahia na temporada, se tem algo que o Esquadrão não pode se queixar é do apoio da torcida. Os tricolores têm demonstrado que estão juntos com o time e já ultrapassaram a marca de 500 mil pagantes no estádio nos 17 jogos que o clube fez como mandante em 2023.



Ao todo, 509.360 torcedores pagaram ingressos para acompanhar o Bahia de perto. A conta inclui os jogos no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A marca de meio milhão de público no estádio foi ultrapassada durante o empate por 2x2 com o Cruzeiro, no sábado (10). Na ocasião, 33.679 pagantes assistiram ao confronto na Arena.

O número histórico deixa o Bahia com a sexta maior média de público pagante no Brasil este ano, com 29.962 torcedores por partida. O Flamengo lidera o ranking, com média de 51.263. Na sequência aparecem por ordem o São Paulo (41.799), Corinthians (39.904), Palmeiras (37.364) e Fluminense (35.865). Os dados são do portal Ranking da CBF.

Quando o assunto é o Campeonato Brasileiro, a média de público pagante do Esquadrão é ainda maior. Nos cinco jogos que disputou na Fonte Nova pela Série A, o clube baiano levou 178.901 pagantes à Fonte Nova. O que representa um quórum médio de 35.780 torcedores por duelo.

No entanto, o maior público do Esquadrão na atual temporada não foi registrado no Brasileirão, mas no Campeonato Baiano. Durante a final contra o Jacuipense, 48.085 torcedores pagaram ingresso e viram a equipe treinada por Renato Paiva vencer por 3x0 e conquistar o 50º título do Baianão. Feito inédito.

Na Série A, o confronto de maior apelo aconteceu contra o Flamengo, quando 47.665 pagantes estiveram na Fonte Nova. O duelo é também o de maior bilheteria do clube baiano no ano. A renda registrada foi de R$ 1.918.299.

Entre os maiores públicos aparece ainda o clássico Ba-Vi do Campeonato Baiano. O jogo vencido pelo Bahia registrou público de 46.456 torcedores. É a terceira melhor marca do Esquadrão na temporada 2023.

Já o confronto com a menor quantidade de pagantes foi contra o CRB, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Apenas 4.313 pagantes foram à Fonte Nova. O Bahia já não tinha chances de classificação para o mata-mata, mas venceu por 3x0.

COFRE MAIS CHEIO

Além de transformar a atmosfera do estádio, a presença maciça da torcida tem efeito positivo para os cofres do Esquadrão. De acordo com os boletins financeiros dos jogos, em 2023 o Bahia arrecadou R$ 14.218.761,50 em bilheteria.

Na comparação com o ano passado, o valor é quase a metade dos R$ 36 milhões que o Bahia arrecadou com bilheteria em 2022, quando ficou fora das finais do Baiano e da Copa do Nordeste, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e disputou a Série B.