Ingressos para Vitória x Criciúma estão à venda em quatro postos físicos

Os torcedores do Vitória que não são sócios já podem garantir ingresso para o jogo contra o Criciúma a partir desta quinta-feira (8), através da internet, no site da Futebol Card, e em quatro lojas físicas. As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, das 10h às 19h.



Com 25 pontos, o Vitória é líder isolado da Série B do Brasileiro. Adversário da vez, o Criciúma ocupa a 5ª posição, com 20 somados. A equipe catarinense tem um jogo a menos, pois fecha a 11ª rodada nesta quinta-feira, às 16h, contra o Juventude.