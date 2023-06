Vitória negocia com atacante Mateus Gonçalves, do América-MG

. Crédito: Reprodução Instagram

O Vitória está no mercado para tentar reforçar o setor ofensivo do time. A diretoria rubro-negra negocia com o atacante Mateus Gonçalves, do América-MG. O jogador de 28 anos tem vínculo com a equipe mineira até o final desta temporada, mas, sem espaço, tem interesse em se transferir para outro clube.



O atacante chegou ao América-MG no ano passado, mas só entrou em campo este ano, quando fez 9 jogos, quatro deles como titular, e não marcou gols. A última vez que Mateus Gonçalves esteve dentro das quatro linhas foi em 28 de maio, na derrota por 2x0 para o Botafogo, na 8ª rodada da Série A do Brasileiro. O jogador não foi relacionado pelo Coelho para a partida contra o Athletico-PR, no domingo (11) passado.

Mateus Gonçalves foi formado na base do Guarani, mas se profissionalizou pelo Santa Rita, de Alagoas. Depois, ele se transferiu para o futebol mexicano, onde defendeu clubes como Pachuca, Chiapas e Club Tijuana. No retorno ao Brasil, jogou por Sport, Fluminense e Ceará, até migrar para o Cerro Porteño, do Paraguai, último clube em que atuou antes de acertar com o América-MG.

Caso a contratação de Mateus Gonçalves seja efetivada, ela será a segunda do Vitória visando a próxima janela de transferência do futebol brasileiro, que será aberta em julho. Na semana passada, o volante Dudu se apresentou na Toca do Leão e já iniciou os treinamentos.

Atualmente, o Vitória conta com nove atacantes no elenco. Santiago Tréllez, Wellington Nem, Osvaldo, Nicolás Dibble e Pablo Diogo estão à disposição do técnico Léo Condé. Matheusinho e Welder se recuperam de contusão. Zé Hugo aguarda liberação após passar por cirurgia no dente. Já Léo Gamalho está se recondicionando fisicamente depois de realizar cirurgia em função de um câncer de pele.

O Vitória é dono do melhor ataque da Série B do Brasileiro, com 22 gols marcados em 12 jogos disputados. O centroavante Santiago Tréllez é o artilheiro, com quatro tentos anotados na competição.