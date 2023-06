Vitória x Criciúma: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Na liderança da Série B do Brasileiro, com 25 pontos, o Vitória vai defender a posição contra o Criciúma, diante de sua torcida. Depois de bater o Tombense fora de casa, o rubro-negro volta a jogar no Barradão, neste domingo (11), às 18h. A partida é válida pela 12ª rodada. A equipe catarinense vem de derrota por 1x0 para o Juventude, no estádio Heriberto Hülse, e ocupa a 5ª colocação, com 20 pontos. Confira a seguir mais detalhes do confronto.