Wellington Nem celebra primeiro gol pelo Vitória e fim de jejum

. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Wellington Nem não curtia essa sensação havia um bom tempo. Depois de três anos e meio, o atacante voltou a balançar a rede. "Sentimento de alegria imensa poder marcar um gol com a camisa do Vitória. Estava procurando esse gol, trabalhando. Trouxe um alívio e espero poder fazer mais com a camisa do Vitória", vibrou o jogador de 31 anos, durante entrevista coletiva concedida na Toca do Leão, na tarde desta segunda-feira (29).

No último sábado (27), Wellington Nem garantiu o empate em 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Além de jogar bem, o atacante abriu o placar para Vitória aos 18 minutos da etapa inicial. Comemoração coletiva e individual. Ele não balançava a rede desde novembro de 2019, quando anotou para o Fluminense pelo Brasileirão.

"No decorrer dos últimos anos, eu fiz poucos jogos. Em 2020, eu nem joguei por causa da pandemia. Em 2021, joguei pelo Cruzeiro, mas poucos jogos. No Arouca (Portugal), em 2022, eu não joguei, fiquei seis meses em casa. Fazer gol é sempre bom e importante. Dá confiança e alegria. Fiquei muito feliz de poder fazer um belo gol no sábado, para minha família toda que sempre me apoiou", festejou Wellington Nem.

A partida contra o Avaí foi a segunda do atacante na Série B do Brasileiro, a primeira como titular. Ele entrou no decorrer do segundo tempo da vitória por 1x0 contra o CRB, no Barradão, e deixou uma boa impressão. Antes, Wellington Nem só tinha feito outros cinco jogos com a camisa do Vitória, um pela Copa do Brasil e quatro pela Copa do Nordeste.

"Graças a Deus eu estava sempre à disposição do treinador. Não tive machucado, estou bem fisicamente. Quero agradecer a minha família, que me apoiou nesse momento em que eu não fui para os jogos, me deu força".

Wellington Nem ganhou a oportunidade porque quatro atacantes não estavam à disposição para jogar contra o Avaí. Osvaldo foi poupado. Matheusinho, Léo Gamalho e Zé Hugo estavam vetados pelos médicos. Destes, apenas Osvaldo e Zé Hugo serão opção para a partida de sexta-feira (2), às 21h30, contra o Ituano, no Barradão. Com 19 pontos, o Vitória lidera a Série B. A equipe paulista está em 12º lugar, com 10 pontos.