5 dicas para quem deseja empreender em 2025

Veja ensinamentos valiosos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 16:20

2025 tem tendências interessantes para quem deseja começar a empreender Crédito: Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

Até setembro de 2024, o Brasil registrou aproximadamente 42 milhões de empreendedores, um número que pode atingir mais do que o dobro até 2027, de acordo com levantamento feito pelo Sebrae e a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe). Com um mercado em constante evolução e cada vez abrindo mais oportunidades de negócios, muitos jovens também têm buscado oportunidades para empreender.

Se ainda levarmos em consideração as principais tendências no empreendedorismo para 2025, como os segmentos social e digital, entre outras práticas, o mercado começa a parecer um parque de diversões, com muitas atrações para conferir – mas será que existe tempo para experimentar uma por uma?

“Muitas vezes, você pode se perguntar se deveria ter tomado decisões diferentes ou se vale a pena continuar lutando por uma virada que pode demorar a chegar”, atesta Maria Eduarda Guerra, sócia e CFO da Banlek (plataforma de fotógrafos e venda de fotos online).

Empurrãozinho para o sucesso

Conforme Maria Eduarda Guerra, o empreendedorismo exige proatividade e conexão às tendências o tempo todo. “Como empreendedora, enfrento muitos desafios ao abrir e administrar meu negócio. Um dos principais é o posicionamento – tanto econômico quanto político – e como isso reflete nas bandeiras que levantamos”, explica.

À frente da Banlek desde sua criação, a CFO aprendeu com a vida a lidar com os altos e baixos de sua carreira empreendedora. A seguir, ela compartilha os principais ensinamentos para quem quer empreender em 2025. Confira!

1. Tenha clareza sobre seus valores e posições

Empreender exige mais do que habilidades técnicas; requer visão, determinação e um posicionamento firme diante do mercado. “Para empreender com sucesso, é essencial ter seus ideais bem definidos e a coragem de se posicionar. Esse posicionamento claro é fundamental para superar desafios e criar uma marca sólida”, diz Maria Eduarda Guerra.

2. Aposte no desenvolvimento da autonomia da equipe

Uma liderança eficaz vai além de delegar tarefas; ela envolve a construção de um ambiente de confiança e colaboração. “Quando você lidera um time, a comunicação e o desenvolvimento da autonomia são essenciais. Incentive a resolução de conflitos internamente e promova interações que fortaleçam a colaboração, especialmente no contexto de um trabalho híbrido ou remoto”, ensina Maria Eduarda Guerra.

Compartilhar experiências e desafios fortalece a resiliência e o crescimento Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Busque apoio e conexão com outras empreendedoras

Segundo a especialista, o caminho do empreendedorismo pode ser solitário, especialmente se tratando do empreendedorismo feminino, “mas se conectar com outras mulheres pode ser uma grande fonte de motivação. Compartilhar experiências e desafios fortalece a resiliência e o crescimento”, reforça.

4. Desafie a visão limitada sobre as mulheres no mercado de negócios

O empreendedorismo feminino tem ganhado força nos últimos anos, apesar dos desafios e resistências. Sobre esse avanço e a importância da união, a especialista destaca: “a visibilidade e o apoio mútuo são importantes para transformar o empreendedorismo em um espaço mais inclusivo e igualitário”.

5. Seja resiliente e aprenda com as incertezas

Para Maria Eduarda Guerra, as dúvidas são normais e fazem parte do processo. “Empreender exige constante adaptação e perseverança, então é fundamental permanecer conectado às suas metas, mesmo quando os resultados parecem demorados”, finaliza.