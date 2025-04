economia

5 dicas para rentabilizar o dinheiro da Mega-Sena

Veja como construir segurança financeira e evitar arrependimentos futuros

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite da quinta-feira (03/04), o sorteio da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 51 milhões. Contudo, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso, e o prêmio acumulado vai para R$ 60 milhões. >