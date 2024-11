5 tendências de carreiras na tecnologia para 2025

5 tendências de carreiras na tecnologia para 2025

Prepare-se para as mudanças do mercado e amplie suas possibilidades de crescimento profissional

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 16:23

A evolução da inteligência artificial nas empresas demanda profissionais capacitados para explorar o potencial dos dados Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

Com a chegada da temporada do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares das universidades, muitos jovens estão em busca de uma carreira para seguir, e a área de Tecnologia da Informação (TI) se firma entre as mais promissoras. De acordo com dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia), até 2025, o setor vai demandar mais de 800 mil profissionais.

Conforme o Fórum Econômico Mundial, mais da metade das profissões para o futuro até 2027 está relacionada com TI, que tem salários robustos. Além disso, segundo levantamento da consultoria global Michael Page, a média salarial desses profissionais pode variar entre R$ 15 mil e R$ 32 mil.

Outrossim, a Inteligência Artificial (IA) está em expansão nas empresas. Conforme a base de dados da consultoria Statista, o mercado de IA no Brasil deve crescer de US$ 3,29 bilhões, em 2023, para US$ 11,6 bilhões até 2030, com um impacto previsto no Produto Interno Bruto (PIB) entre 6% e 8%.

Neste contexto, Fernando Wolff, CEO e sócio-fundador da Tech4humans, startup de SaaS (Software as a Service) e AIaaS (Artificial Intelligence as a Service) que oferece soluções avançadas de hiperautomação para seguradoras e financeiras, lista as cinco tendências de carreiras em tecnologia. Confira!

1. Especialistas em IA e Machine Learning

Com os avanços da inteligência artificial nas empresas, cada vez mais há uma necessidade de contratação de profissionais qualificados para fazer análises de grandes volumes de dados e implementar soluções que automatizam processos, melhoram a tomada de decisões e oferecem insights .

2. Especialistas em transformação digital

No período da pandemia de COVID-19, houve uma aceleração dos processos de digitalização nas empresas, tendência que se mantém. As empresas têm buscado especialistas que liderem a transformação digital, analisem operações atuais e proponham mudanças para melhorar a eficiência e experiência do cliente.

3. Analistas e cientistas de dados

Esses profissionais são responsáveis por transformar dados brutos em informações valiosas a partir da coleta, análise e interpretação de dados com visualizações e relatórios que ajudam nas tomadas de decisão.

4. Engenheiros de fintech e de robótica

Com a demanda crescente de digitalização de serviços financeiros, a busca e a eficiência para a redução de custos, sistemas de segurança mais robustos e melhor atendimento ao cliente fazem com que eles sejam essenciais para o desenvolvimento de soluções no setor.

5. Analistas de Business Intelligence (BI)

Tais especialistas são responsáveis por formular estratégias para os caminhos das empresas em curto, médio e longo prazos. Entre as funções, eles criam dashboards com KPIs (do inglês Key Performance Indicators), que nada mais são do que indicadores-chave de desempenho observados por um negócio. Com a crescente demanda por decisões baseadas em dados , esses profissionais são essenciais para a competitividade das empresas.