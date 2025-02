economia

5 tendências de marketing para o setor de beleza em 2025

Marcas precisarão investir em inovação, personalização e práticas sustentáveis para se conectarem com o público

Portal Edicase

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 17:00

Tendências de marketing sinalizam uma nova fase para o mercado de beleza Crédito: Imagem: Kirill Kalchenko | Shutterstock

O setor de beleza vem passando por uma transformação significativa, e 2025 promete consolidar tendências inovadoras que unem tecnologia, personalização e sustentabilidade. Essas mudanças sinalizam uma nova fase para a indústria da beleza, em que inovação e responsabilidade andam lado a lado para atender a um público cada vez mais exigente e consciente. >

Guilherme Gino, fundador e CEO do Xá das Cinco, agência de branding e comunicação, explica que o mercado vem respondendo à demanda dos consumidores mais exigentes, que buscam não apenas produtos eficazes, mas também experiências alinhadas aos seus valores pessoais. >

“As pessoas querem mais do que resultados rápidos. Elas buscam conexão com marcas que respeitem suas necessidades e que estejam comprometidas com questões maiores, como a sustentabilidade”, comenta. >

Nesse contexto, quando o assunto é marketing em beleza, a inovação será indispensável para engajar públicos cada vez mais conscientes, conectados e diversificados. Por isso, abaixo, confira algumas tendências! >

1. Personalização de produtos e serviços

Uma das grandes apostas para este ano é a personalização de produtos e serviços. O uso de dados e tecnologias avançadas permite que marcas desenvolvam soluções adaptadas às necessidades individuais. “As rotinas de cuidados com a pele personalizáveis têm sido uma demanda crescente, especialmente porque oferecem uma experiência única ao consumidor”, explica Guilherme Gino. >

Ferramentas digitais, como aplicativos de análise de pele e consultorias virtuais, também ampliam o alcance da personalização. “Com o uso de tecnologia, conseguimos criar soluções muito mais precisas, que atendem a públicos diversos de maneira eficiente e prática”, afirma o profissional. >

2. Inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) vem transformando o marketing e as vendas no setor de beleza. Plataformas que utilizam IA conseguem prever as necessidades do consumidor. “A IA é uma revolução para a experiência de compra. Imagine poder experimentar um batom virtualmente ou receber recomendações de produtos com base nas características da sua pele, sem sair de casa. Isso muda completamente a relação entre marcas e consumidores”, explica Guilherme Gino. Essa integração entre tecnologia e conveniência não apenas facilita a jornada do consumidor, mas aumenta sua fidelização às marcas. >

3. Sustentabilidade

A sustentabilidade não é mais opcional no setor de beleza. Embalagens reutilizáveis, ingredientes naturais e cadeias de produção transparentes tornaram-se essenciais para conquistar um público cada vez mais atento ao impacto ambiental. >

“Hoje, o consumidor está mais atento ao que compra. Ele quer saber de onde vem o produto, como foi feito e qual será o impacto do seu descarte. Marcas que não adotarem práticas sustentáveis ficarão para trás”, alerta o profissional. Além disso, iniciativas como programas de refil e coleta de embalagens para reciclagem têm ganhado destaque, demonstrando o compromisso das marcas com o meio ambiente. >

O público tem valorizado influenciadores que compartilham experiências reais Crédito: Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock

4. Autenticidade no marketing de influência

O marketing de influência continua a ser uma das estratégias mais poderosas no segmento, mas com um foco renovado na autenticidade. O público tem valorizado influenciadores que compartilhem experiências reais e utilizem produtos de forma genuína. >

“Hoje, campanhas muito glamorosas ou irreais afastam o público. As pessoas querem ver influenciadores reais, com quem possam se identificar. É por isso que os microinfluenciadores têm sido tão procurados: eles geram um engajamento muito mais autêntico”, destaca Guilherme Gino. >

5. Novas experiências digitais no e-commerce

As experiências de compra no ambiente digital estão se transformando rapidamente. Espelhos inteligentes e testes virtuais são ferramentas que permitem aos consumidores experimentarem produtos remotamente, tornando o e-commerce ainda mais atrativo. >

“Os consumidores querem praticidade e interação. Ferramentas como realidade aumentada e compras integradas às redes sociais estão a revolucionar o e-commerce. Isso cria uma experiência que combina inovação e conveniência”, afirma o especialista. Além disso, a integração com redes sociais possibilita compras diretamente em plataformas como Instagram e TikTok, tornando o processo mais rápido e prático. >

Futuro do setor de beleza

Essas tendências indicam que 2025 será um marco para o setor de beleza, com transformações que vão além dos produtos. Marcas precisarão investir em inovação , personalização e práticas sustentáveis para se conectarem com um público que exige mais transparência, eficiência e relevância. >

“A beleza está a tornar-se muito mais do que um segmento de consumo. Trata-se de construir relações duradouras com os consumidores, oferecendo soluções que realmente façam a diferença no dia a dia e no mundo”, finaliza Guilherme Gino. >