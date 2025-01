economia

7 habilidades que todo profissional de tecnologia precisa ter

Com o setor de programação aquecido, algumas competências são fundamentais para se destacar no mercado

30 de janeiro de 2025

Expansão do setor de programação e tecnologia exige aprendizado contínuo dos profissionais

O setor de programação e tecnologia no Brasil está em pleno crescimento, com um aumento significativo de 27% no número de programadores brasileiros em relação a 2024, conforme o relatório State of the Octoverse 2024, do GitHub. Esse crescimento expressivo reflete a expansão contínua do mercado, que, segundo estimativas do DataIntelo, deve apresentar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) superior a 25% até 2032. >

Neste cenário dinâmico, Fabrício Carraro, program manager da Alura (ecossistema de educação em tecnologia), destaca a importância de os profissionais acompanharem as mudanças rápidas do setor. “O ritmo de mudança no setor exige aprendizado contínuo. A capacidade de se atualizar em novas linguagens e ferramentas é essencial para manter-se relevante”, comenta. >

Além das competências técnicas, Alan Sikora, CTO da TechFX (plataforma de câmbio para brasileiros que prestam serviços a empresas do exterior), salienta o papel crescente das s oft skills no ambiente corporativo. “Hoje, as soft skills são tão importantes quanto o conhecimento técnico, pois as empresas buscam profissionais capazes de se integrar bem aos times e enfrentar desafios de forma proativa”, diz. >

Sendo assim, a dupla de especialistas aponta as 7 principais habilidades fundamentais para os desenvolvedores no mercado de trabalho. Confira! >

1. Domínio de Inteligência Artificial (IA)

A IA continua como uma das tecnologias mais valiosas para os próximos anos no setor tecnológico. Não à toa, os investimentos para o recurso devem crescer mais de seis vezes até 2030, atingindo US$ 1,68 trilhão, segundo dados da Grandview Research. No Brasil, oportunidades de trabalho nessa área triplicaram nos últimos dois anos, conforme aponta o LinkedIn. >

Para Fabrício Carraro, o conhecimento sobre suas ferramentas passa a ser fundamental para os profissionais da área. “A IA irá ditar os rumos da tecnologia e será elemento essencial para impulsionar a inovação em produtos e serviços”, pontua. >

2. Proficiência em múltiplas linguagens de programação

Java, Python e JavaScript seguem em alta para soluções modernas em IA, desenvolvimento web e automação. No entanto, saber programar apenas nas opções mais famosas pode não ser suficiente. “Dominar os conceitos básicos da programação permite ao desenvolvedor se adaptar rapidamente a diferentes linguagens e ampliar suas possibilidades no mercado”, afirma Fabrício Carraro. >

Neste contexto, conforme o especialista da Alura, uma estratégia valiosa é desenvolver o perfil de profissional em T. “Esse conceito descreve aquele que, além de possuir profundo conhecimento em sua área de especialização (a base do T), também busca ampliar o seu conhecimento em outras áreas, promovendo uma visão mais ampla e colaborativa”, completa. >

3. Inglês fluente

Atualmente, as oportunidades para o mercado de programação podem ser consideradas globais. Sendo assim, o domínio do inglês pode ser visto como essencial para ampliar o acesso a oportunidades em terras estrangeiras. >

“O inglês técnico abre portas; porém, a fluência neste idioma é uma chave que abre portas para atuações em empresas internacionais, simbolizando um crescimento profissional, atuando em funções mais relevantes. Além disso, possibilita ao profissional trabalhar diretamente do Brasil e receber sua remuneração em euro ou dólar”, comenta Alan Sikora. >

A inteligência emocional é essencial para construir relações saudáveis e uma carreira sólida

4. Inteligência emocional

Lidar com pressões e construir relações saudáveis no ambiente de trabalho são diferenças determinantes para uma carreira sólida. “Profissionais emocionalmente inteligentes conseguem manter o foco e colaborar melhor com suas equipes”, destaca Fabrício Carraro. >

Alan Sikora complementa que a criação de um ambiente amistoso dentro no trabalho também passa pelo entendimento das diferenças culturais de cada indivíduo. “Em muitas culturas, apontar erros e acertos de forma direta faz parte do processo de desenvolvimento. É extremamente importante os profissionais manterem a mente aberta para se adaptarem rapidamente a diferentes formas de interação”, afirma. >

5. Resolução de problemas

Encontrar soluções para desafios complexos é a base da programação. Dividir problemas em etapas e encontrar respostas eficazes é essencial para desenvolver software e aplicativos inovadores. “A capacidade de solucionar problemas é o que diferencia bons desenvolvedores de excelentes”, ressalta Alan Sikora. >

6. Flexibilidade e agilidade

A tecnologia está em constante evolução, e manter-se atualizado, além de ter a capacidade de se adaptar a novas ferramentas e metodologias, tornou-se indispensável. “Desenvolvedores com mentalidade ágil conquistam uma vantagem competitiva significativa. Estar aberto às mudanças e aprender de forma rápida são exigências constantes no mercado. Por isso, investir em atualização contínua é um diferencial essencial para o desenvolvimento profissional”, destaca Fabrício Carraro. >

7. Comunicação eficaz

Transmitir ideias com clareza é fundamental. Profissionais que sabem se comunicar bem facilitam o desenvolvimento de projetos e o alinhamento com clientes. “Uma boa comunicação evita mal-entendidos e acelera processos, sobretudo internamente”, conclui Alan Sikora. >