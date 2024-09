7 profissões com escassez de mão de obra

OPORTUNIDADES

Confira as funções que oferecem boas oportunidades para o futuro

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 13:30

A escassez de mão de obra em certas profissões tem se tornado um desafio crescente para diversas empresas ao redor do mundo. Essa falta de profissionais qualificados é agravada por fatores como a rápida evolução tecnológica, mudanças demográficas e a inadequação entre a formação acadêmica e as demandas do mercado. Em um cenário em que a competitividade é alta, encontrar e reter talentos se tornou uma prioridade estratégica para empresas.

A seguir, confira quais áreas necessitam de mão de obra e podem ser uma boa opção para quem deseja entrar no mercado de trabalho:

1. Desenvolvedor de software

Com o avanço da transformação digital, a demanda por desenvolvedores de software superou a oferta de profissionais qualificados. A escassez é agravada pela necessidade constante de atualização em novas linguagens de programação e tecnologias emergentes, criando um descompasso entre a formação acadêmica e as exigências do mercado.

Segundo dados do IDC Brasil, o território nacional tem cerca de 150 a 200 mil vagas sem candidato no setor da tecnologia. Além disso, um levantamento da Google For Startups apontou que, até 2025, o país terá um déficit de 530 mil profissionais na área.

2. Enfermeiro

O envelhecimento da população e a maior demanda por cuidados de saúde têm evidenciado a falta de enfermeiros. O setor enfrenta desafios para atrair novos profissionais, especialmente em áreas críticas como unidades de terapia intensiva e enfermagem geriátrica, em que o estresse e a carga de trabalho são elevados. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo apresenta uma escassez de 6 milhões de enfermeiros.

3. Técnico em manutenção industrial

A indústria enfrenta dificuldades para encontrar técnicos especializados em manutenção de máquinas e equipamentos. A falta de profissionais qualificados compromete a eficiência das operações, especialmente em setores que dependem de processos produtivos contínuos, como o automotivo e o alimentício.

4. Professor de ciências exatas

As áreas de exatas sofrem com a falta de professores qualificados, especialmente no ensino médio. A baixa atratividade da carreira docente, a exigência de sólida formação acadêmica e a evasão dos cursos de ensino superior são fatores que contribuem para tal escassez. Um levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), realizado no ano de 2022, apontou que, a cada 10 estudantes das licenciaturas em matemática, física e ciências, 7 não concluem a graduação.

5. Motorista de carga

O setor de transporte e logística enfrenta uma crescente falta de motoristas de carga, essencial para o funcionamento da cadeia de suprimentos. A profissão é vista como pouco atrativa devido às longas horas de trabalho e ao tempo longe de casa, o que dificulta a retenção e a contratação de novos profissionais.

6. Mecânico de aeronaves

A aviação comercial depende de mecânicos altamente qualificados para garantir a segurança e a eficiência das operações. A escassez desses profissionais se deve à necessidade de treinamento especializado e à alta responsabilidade da função, fatores que limitam a entrada de novos trabalhadores na área.

7. Engenheiro civil