BIOCOMBUSTÍVEIS

Acelen Renováveis e Esalq/USP finalizam mapeamento genético da macaúba

Processo é fundamental para o melhoramento genético da planta, que será utilizada na produção de combustíveis renováveis

Publicado em 12 de junho de 2025 às 10:51

Macaúba será usada para a produção de biocombustíveis Crédito: Divulgação

A Acelen Renováveis, empresa de energia do Mubadala Capital, criou um ecossistema robusto e integrado de parceiros dedicados a fomentar conhecimento e inovação, com o foco em desenvolver a cultura da macaúba, desde a germinação até a produção em larga escala. >

Essa característica, que torna o projeto de combustíveis renováveis da companhia pioneiro no mundo, registrou um novo marco. Em parceria com a Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ (Esalq/USP), a Acelen Renováveis anunciou ter alcançado um genoma de referência de altíssima qualidade para a macaúba, com 98,3% de completude gênica. >

O genoma da planta bem mapeado é essencial para acelerar o melhoramento genético, ampliando o potencial produtivo da cultura e contribuindo diretamente para práticas agrícolas mais sustentáveis.>

“Com a identificação de genes superiores, teremos plantas mais produtivas, o que reduzirá a necessidade de expansão de área cultivada. Além disso, teremos a possibilidade de produzir variedades mais resistentes, que necessitam de menos defensivos agrícolas, evitando a contaminação do solo e da água”, explica o diretor de Agronegócios, Victor Barra.>

Com o conhecimento detalhado do genoma, também será possível identificar genes associados à tolerância ao estresse hídrico, resistência a doenças e adaptação a diferentes condições edafoclimáticas (características do solo e do clima). “Isso viabilizará o desenvolvimento de variedades mais resilientes e produtivas, com maior rendimento de frutos, melhor qualidade de sementes e maior adequação às condições específicas de cada região produtora”, destaca o executivo.>

Conduzido pela equipe da professora-doutora Maria Zucchi, da Esalq/USP, juntamente com a área de Pesquisa e Inovação da Acelen Renováveis, a pesquisa acontece no Laboratório de Genética da Esalq/USP, em Piracicaba, São Paulo. >

De acordo com ela, o apoio da empresa foi fundamental, pois permitiu a geração de dados genômicos de alta qualidade e com grande agilidade. “O sequenciamento do primeiro genoma de referência para espécie feito pelo nosso grupo de pesquisa foi um marco importante. Este genoma possui 1,94 Gbp (gigabytes de pares de bases) distribuídos em 15 cromossomos. O artigo científico gerado desta pesquisa foi submetido para Scientific Data da Nature (relevante publicação científica)”, afirma.>

Para Zucchi, isso representa uma base sólida para programas de melhoramento e acelera a domesticação dessa planta para a bioeconomia tropical. “Possibilita a identificação de genes específicos relacionados a características desejáveis, pois fornece um mapa detalhado de todos os genes e regiões do DNA da espécie”, esclarece.>

O projeto da Macaúba da Acelen Renováveis >

A macaúba é uma planta brasileira de alto poder energético, que é de 7 a 10x mais produtiva por hectare plantado em comparação à soja. Da semente ao combustível, a Acelen vai transformar pastagens degradadas em plantações de macaúba para a produção de 1 bilhão de litros de combustíveis por ano em sua primeira planta na Bahia. Vale destacar que os biocombustíveis da Acelen serão totalmente drop in e com potencial de reduzir 80% das emissões de CO2, em comparação aos combustíveis fósseis, isso sem considerar o sequestro de carbono.>

Outro ponto importante é o cultivo de macaúba em 180 mil hectares de pastagens degradadas em Minas Gerais e na Bahia, considerando que 20% dessas plantações serão destinadas à parceria com agricultura familiar e pequenos produtores. Além da geração de 85 mil empregos para a implementação de uma nova cadeia produtiva, conforme prevê estudo da FGV, com a injeção de US$ 40 bilhões na economia brasileira. >