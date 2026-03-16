MEIO AMBIENTE

Ações de empresa contra efeitos das mudanças climáticas reduzem 30,2 mil toneladas de CO₂ em um ano

Na Bahia, a Braskem desenvolve continuamente projetos que vão desde a otimização de ativos industriais e aquisição de novos equipamentos,

Donaldson Gomes

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Braskem investe em ações contra as mudanças climáticas Crédito: Divulgação

Promover o uso responsável de recursos naturais, apoiar iniciativas de carbono neutro e reforçar práticas que garantam a sustentabilidade ambiental para as gerações futuras: estes são alguns dos objetivos do Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, celebrado em todo o país em 16 de março.

Na Bahia, a Braskem vem desenvolvendo continuamente projetos voltados ao enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo Lorena Medeiros, gerente de Produção do departamento Industrial, Energia e Serviços Essenciais, apenas em 2025 as iniciativas resultaram na redução de 30,2 mil toneladas de CO₂ e uma economia de R$ 32,4 milhões em consumo de combustível.

Um dos principais projetos foi a otimização das caldeiras da unidade de Químicos, no Polo Industrial de Camaçari, com estudos para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência operacional. “O projeto conseguiu economizar R$ 32,4 milhões em combustível, além de evitar a emissão de 30 mil toneladas de CO₂ e reduzir em 46% as perdas de água associadas ao processo”, destacou Lorena.

Outras duas ações, ambas na unidade de Químicos, incluíram a substituição de um forno de craqueamento para produção de etileno por um modelo mais eficiente, reduzindo mais de 4,6 mil toneladas de CO₂e, e estratégias operacionais voltadas para motorização de alguns equipamentos, que diminuíram o consumo de gás natural e vapor, gerando reduções de cerca de 4,7 mil toneladas de CO₂e.

Já na unidade Polietileno 2, uma iniciativa implementada com a finalidade de obter uma maior eficiência operacional, competitividade e sustentabilidade, reduziu o consumo de vapor da unidade. “Melhorias nas áreas de destilação e estudos de controle avançado e desempenho dos trocadores de calor da planta elevaram a capacidade da unidade de operar com menor demanda energética e maior estabilidade. Com isso, houve redução de 4,3 mil toneladas/ano no consumo de vapor em 2025 e 750 mil toneladas de CO₂e capturados”, pontuou Lorena.

Força da comunidade

As iniciativas da Braskem não ficam somente no plano industrial, a empresa também apoia projetos ambientais nas comunidades, como o Corais de Maré, desenvolvido pela startup Carbono 14 em parceria com a UFBA e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA). Com uma metodologia que utiliza o plástico e o esqueleto de uma espécie de coral invasor na produção de sementeiras, o projeto cultiva corais nativos na Baía de Todos-os-Santos, já tendo transplantado 2.285 colônias e recuperado 7 mil m² de recifes de corais em três anos.

Segundo o CEO da Carbono 14, José Roberto Caldas, o Zé Pescador, os efeitos mais nocivos das mudanças climáticas nos oceanos são o aumento da temperatura da água e sua possível acidificação. “Os corais ficam branqueados, o que é um sinal de que estão frágeis, e isso cria um dano no ecossistema com perigo real para a vida das espécies marinhas”, ressaltou.