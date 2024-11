FIM DE ANO

Adeus, panetone? 73% dos trabalhadores preferem vale-presente no Natal

Pesquisa destaca a flexibilidade como o principal motivo para a escolha do vale-presente

Uma pesquisa recente da Pluxee, parceira líder mundial em benefícios e engajamento para colaboradores, realizada com mais de 2.900 trabalhadores, revelou que 73% dos entrevistados preferem receber um vale-presente como reconhecimento neste fim de ano.

Apesar da preferência, o estudo revelou que, no último Natal, 55% dos trabalhadores receberam produtos tradicionais da época, como panetones e perus. "O benefício de fim de ano é uma maneira de demonstrar cuidado e reconhecimento, e pode ter um impacto direto na motivação dos colaboradores. Nosso estudo identificou que, entre aqueles que preferem receber um vale-presente, 70% apontam a flexibilidade de escolher onde e como utilizar esse valor como o principal atrativo", comenta Fabiana Galetol, Diretora Executiva de Pessoas e Responsabilidade Social Corporativa da Pluxee. "Essa liberdade não apenas eleva a satisfação, mas também fortalece o vínculo entre a empresa e o trabalhador, demonstrando que suas preferências e necessidades individuais são valorizadas", completa.

Além da flexibilidade, a pesquisa identificou outros motivos para a preferência pelo vale-presente. Entre os respondentes, 27% escolheriam o benefício para adquirir alimentos de sua preferência para a ceia de Natal, 17% gostariam de gastar com algo que apreciam, e 11% afirmaram que usariam para comprar presentes para os familiares. A pesquisa também indicou que 96% dos trabalhadores têm o costume de presentear familiares durante o Natal, reforçando o quanto esse benefício pode atender a uma demanda tão significativa nessa época do ano.

Considerando que em uma empresa convivem pessoas com hábitos, desejos e necessidades diferentes, torna-se desafiador para o RH encontrar formas de agradar a todos no final do ano, pondera. "A liberdade de escolha se transformou em um presente essencial para o novo perfil de colaborador, que valoriza ter mais controle sobre os aspectos que afetam diretamente sua qualidade de vida”, diz a executiva.