AVIAÇÃO

Aeroportos baianos de Guanambi, Lençois e Paulo Afonso serão leiloados

Editais de concessão serão divulgados no próximo mês de junho

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) vai lançar, na segunda quinzena de junho, edital de processo simplificado para leilão de 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste, de acordo com informações do jornal O Globo. >

No pacote, estão previstos os aeroportos baianos de Guanambi, Lençois e Paulo Afonso, como parte do programa Ampliar, aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). >

As empresas interessadas serão remuneradas por meio de aditivos que reequilibrarão os contratos vigentes. A previsão do governo é abrir as propostas em setembro e concluir os ajustes contratuais até o fim do ano.>