VIAGENS

Atividades econômicas ligadas ao turismo crescem 6,6% em 2025

O fluxo de passageiros nos principais aeroportos baianos cresceu 5,8% no mesmo período

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:40

Atividades turísticas cresceram em diversas regiões do estado Crédito: Divulgação

O volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 6,6% em 2025 na comparação com o ano anterior. No mesmo período, o turismo brasileiro cresceu 4,6%, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), que integram o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, divulgado nesta segunda-feira (30) pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com a Secretaria do Turismo, com base em diferentes fontes de informação.

Em Salvador, a taxa média de ocupação dos meios de hospedagem foi de 68,5% no quarto trimestre de 2025, o que representou a melhor taxa para o período desde o início da série histórica, em 2014, segundo a Setur. No acumulado do ano, a taxa média ficou em 65,1%.

O fluxo de passageiros nos principais aeroportos da Bahia (Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista) cresceu 8,4% no quarto trimestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, com alta em todos os terminais. No acumulado do ano, o avanço foi de 5,8%, impulsionado principalmente pelos desempenhos dos aeroportos de Salvador (4,5%) e Porto Seguro (14,4%), totalizando cerca de 11 milhões de passageiros. O fluxo no aeroporto de Salvador contabilizou perto de 7,3 milhões de passageiros, com expansão de 4,5%.

Nos voos internacionais, a Bahia registrou crescimento de 23,2% nas chegadas de turistas estrangeiros no quarto trimestre, alcançando a sexta maior taxa de expansão entre os principais destinos do país, segundo a ANAC. Foram mais de 80 mil desembarques no período, concentrados em Salvador e Porto Seguro. No acumulado do ano, o estado registrou a quinta maior expansão, com alta de 37,1% e cerca de 279 mil turistas internacionais.

As concessionárias que administram os pedágios das rodovias contabilizaram cerca de 10 milhões de veículos em trânsito no quarto trimestre de 2025, alta de 3,0% frente ao mesmo período de 2024. No acumulado do ano, circularam mais de 37 milhões de veículos, o que representa expansão de 3,6%.

Segundo a Agerba, cerca de 261 mil veículos passaram pelo sistema ferry-boat na travessia São Joaquim–Bom Despacho no quarto trimestre de 2025, resultado 10,0% superior ao observado um ano antes. No mesmo período, aproximadamente 1,5 milhão de passageiros utilizaram o serviço, com crescimento de 26,8%.

No acumulado do ano, o fluxo também avançou: alta de 14,5% para veículos e de 27,3% para passageiros. Ao todo, cerca de 965 mil veículos e 6 milhões de passageiros utilizaram o sistema ferry-boat.