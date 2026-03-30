ECONOMIA

Crédito de R$ 765 milhões expõe pressão nas contas do Iprev-DF

Reforço garante pagamentos sem atraso, mas reacende debate sobre sustentabilidade do sistema previdenciário

Matheus Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 13:00

Iprev-DF recebe aporte milionário para quitar benefícios; oposição cobra plano de longo prazo contra déficit (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O funcionalismo público do Distrito Federal ganhou um fôlego importante nesta semana. A aprovação do crédito adicional de R$765 milhões pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) garante que o fluxo de caixa do Iprev-DF siga rigorosamente em dia, incluindo o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores, como os da Polícia Civil, além de compromissos com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF). A aprovação por ampla maioria, contudo, não escondeu o debate acalorado sobre a saúde financeira do instituto e a dependência constante de créditos suplementares para fechar as contas.



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O embate no plenário e o fator demográfico

Enquanto a base governista defende que o DF possui uma das situações fiscais mais sólidas do país, segundo indicadores como a capacidade de pagamento avaliados pela Secretaria do Tesouro Nacional, permitindo esses ajustes sem sacrificar obras de infraestrutura, a oposição elevou o tom. O argumento dos críticos é que o remanejamento, embora necessário para não punir o aposentado, é um paliativo que adia uma reforma estrutural no modelo de sustentabilidade do Iprev. Para o governo, o crescimento da folha de inativos é um fenômeno demográfico natural e inevitável, que exige essa gestão ativa do orçamento.



Destaques do remanejamento