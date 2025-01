AUTOS

Acha a gasolina cara? Preço no Brasil está abaixo da média global; veja

No mundo, o preço do litro do combustível derivado do petróleo varia entre R$ 0,19 e R$ 22,92

Antônio Meira Jr.

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 12:16

Na conversão, o preço da gasolina pelo mundo varia entre centavos e dezenas de reais Crédito: Divulgação

Fundamental no orçamento do brasileiro, seja para abastecer o próprio carro ou indiretamente na contratação de um transporte por aplicativo, por exemplo, a gasolina no Brasil está com preço abaixo da média global. Esse apontamento é do site Global Petrol Prices, que apura e compara o preço do combustível em diversos países.>

No último levantamento, realizada em 20 de janeiro, o Brasil estava na 46ª posição no ranking, com preço médio de 0,91 centavos de dólar por litro, o equivalente a R$ 6,15. Esse valor fica abaixo da média global de R$ 8,39 por litro. A pesquisa aponta o Irã com o preço mais acessível, com o litro do combustível custando R$ 0,19, e Hong Kong como o mercado com o maior valor: R$ 22,92 por cada litro.>

Na América do Sul, o menor preço é na Venezuela, com o litro comercializado por R$ 0,23. Na Argentina, depois que o governo retirou alguns subsídios, o valor é maior que no Brasil: R$ 8,09. Entre outros vizinhos, o Paraguai cobra R$ 5,62, o Equador, R$ 4,82 e o Uruguai, R$ 12,07, maior preço da região.>

Composição de preços

Antes de entender os valores, é preciso saber que o preço da gasolina varia consideravelmente em diversos mercados. Muitos fatores influenciam no valor que o consumidor paga ao abastecer seu carro, desde o custo de produção e distribuição, passando por impostos e taxas, até as políticas governamentais.>

Conforme o Global Petrol Prices, a regra geral é que os países mais ricos têm preços mais elevados, enquanto os mais pobres e os que produzem e exportam petróleo têm preços significativamente mais baixos. >

Os Estados Unidos, mercado economicamente avançado, são uma exceção, pois têm preços baixos, com média de R$ 6,03 o litro. Esse valor corresponde a 1,02 dólar, ou seja, tem um impacto pequeno para quem recebe na moeda local.>

10 países com a gasolina mais cara:>

1. Hong Kong: R$ 22,92>

2. Islândia: R$ 15,15>

3. Dinamarca: R$ 14,34>

4. Israel: R$ 14,07>

5. Singapura: R$ 13,84>

6. Holanda: R$ 13,70>

7. Liechtenstein: R$ 13,29>

8. Suíça: R$ 13,13>

9. Mônaco: R$ 13,11>

10. Noruega: R$ 12,95>

10 países com a gasolina mais barata:>

1. Irã: R$ 0,19>

2. Líbia: R$ 0,20>

3. Venezuela: R$ 0,23>

4. Angola: R$ 2,20>

5. Egito: R$ 2,27>

6. Argélia: R$ 2,28>

7. Kuwait: R$ 2,29>

8. Turcomenistão: R$ 2,88>

9. Malásia: R$ 3,08>