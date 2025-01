AUTOS

Carro zero: apenas 12 modelos no Brasil custam menos de R$ 100 mil; veja

A lista inclui nove hatches, um SUV, um sedã e um elétrico

Antônio Meira Jr.

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 11:00

Atualmente, o Renault Kwid é o modelo mais barato do Brasil, superando o Fiat Mobi por R$ 900 Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

Em janeiro de 2023, 20 veículos no Brasil custavam menos de R$ 100 mil. Agora, dois anos depois, outro levantamento revela que, além do aumento em quase todos os produtos, saíram da lista as picapes (Fiat Strada e Volkswagen Saveiro), as configurações sedã do Chevrolet Onix e do Hyundai HB20 e um SUV, o Fiat Pulse.>

Mas chegaram novidades, como o Basalt, um SUV coupé da Citroën e o Renault Kwdi E-Tech, único elétrico e automático do grupo. A lista inclui ainda um modelo que deixou de ser produzido, mas continua à venda, o Renault Sandero Stepway. O Logan, sedã derivado do Sandero, já não é mais oferecido.>

Há dois anos, a Toyota tinha dois produtos na lista, Yaris sedã e hatch. Atualmente, o mais barato dessa dupla custa R$ 104.190. E há um porém: esses veículos só serão produzidos para exportação, em algumas semanas, não vão ser mais comercializados no Brasil.>

Os mais baratos

Na disputa do zero-quilômetro mais acessível, a Renault sai na frente com o Kwid, por R$ 76.090. O subcompacto do fabricante francês custa R$ 900 a menos que o Fiat Mobi, que sai por R$ 76.990. Na sequência, vem o Citroën C3 por R$ 77.590.>

Todos os modelos abaixo de R$ 100 mil contam com três anos de garantia, com exceção do Hyundai HB20, que tem cinco anos de cobertura.>

Confira a seguir, por marca, o preço da versão mais barata de cada veículo. São nove hatches a combustão, um hatch elétrico, um sedã e apenas um SUV. A Fiat e a Renault são as marcas com mais produtos (3), seguidas pela Citroën, com dois.>

CHEVROLET>

Onix 1.0: R$ 93.770>

CITROËN

C3 Live 1.0: R$ 77.590>

Basalt Feel 1.0: R$ 99.490>

FIAT>

Mobi Like 1.0: R$ 76.990>

Cronos 1.0 Drive: R$ 98.990>

Argo Endurance 1.3: R$ 89.990>

HYUNDAI>

HB20 Sense Plus 1.0: R$ 93.310>

PEUGEOT>

208 Active 1.0: R$ 90.990>

RENAULT>

Kwid Zen 1.0: R$ 76.090>

Kwid E-tech (elétrico): R$ 99.990>

Sandero Stepway 1.0: R$ 86.990>

VOLKSWAGEN>