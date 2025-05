DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Chegada da Veracel impulsionou PIB de Eunápolis em 76,1%

Fabrica de celulose completa 20 anos com legado de transformação na economia do Extremo Sul

Donaldson Gomes

Publicado em 19 de maio de 2025 às 06:00

Fábrica da Veracel, em Eunápolis, transformou a realidade socio- econômica no Extremo Sul da Bahia Crédito: Clio Luconi / Divulgação

A Veracel Celulose comemora em maio 20 anos de operação industrial em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, como um importante vetor de desenvolvimento regional. A data é simbólica não apenas pelo marco da trajetória da empresa, mas também por representar duas décadas de transformação social, econômica e ambiental para a região. A celebração coincide com o Mês da Indústria, reforçando o papel estratégico do setor industrial para o desenvolvimento de cidades pequenas e médias. >

Instalada a aproximadamente 650 km da capital Salvador e 60 km de Porto Seguro, a fábrica da Veracel se consolidou como um dos principais vetores de crescimento econômico do Sul da Bahia desde a sua inauguração, em 2005. Desde então, a unidade vem promovendo oportunidades de emprego, movimentação da cadeia produtiva local e geração de renda para milhares de famílias. dados comprovam o poder de transformação da instalação de uma indústria estruturada e sustentável em municípios de médio porte.>

Apenas três anos após o início das operações, em 2008, já havia um significativo impacto econômico na regiaõ, aponta um estudo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB): o PIB de Eunápolis cresceu 76,1%, superando a média estadual de 42,7% da época; a indústria local expandiu 267%, mais que o dobro da média da Bahia; o emprego total cresceu 94,4% e a população do município aumentou 19,1% no período, quase o triplo da média estadual.>

Ainda sobre a geração de empregos, o levantamento da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) reforça que, para cada pessoa empregada diretamente nesse setor, são criados outros 5,3 postos de trabalho ao longo das cadeias produtivas que utilizam insumos ou produtos de origem florestal. Esse efeito multiplicador resulta em um total estimado de 3,7 milhões de empregos indiretos no país, demonstrando como operações como a da Veracel influenciam positivamente não apenas o município sede de sua fábrica, mas também diversas regiões conectadas à sua cadeia produtiva.>

Ainda segundo o estudo, após a inauguração da fábrica da Veracel em Eunápolis, em 2008, a participação de Eunápolis no total do PIB baiano aumentou 22,4%. Já o PIB per capita teve alta de 58%, também superior à média estadual, que foi de 31,5%, com a participação no PIB per capita do estado passando de 1,15% em 2002 para 1,38% em 2008 — crescimento de 20,2%. No mercado de trabalho, os impactos foram igualmente expressivos: a participação do município no emprego total da Bahia subiu de 0,7% para 0,96%, alta de 38,1%. >

O número de empregados na indústria cresceu 279% nesse intervalo, enquanto a média de crescimento estadual foi de 57,3%. A fatia de Eunápolis no total de empregos industriais da Bahia passou de 0,4% para 0,92%, um salto de 130%.>

Outro exemplo do impacto de operações industriais em cidades de pequeno e médio porte são as paradas gerais — manutenções programadas e obrigatórias por lei — que movimentam intensamente a economia local. Durante esses períodos, a cidade recebe profissionais de diversas regiões, o que aquece setores como restaurantes, hospedagem, transporte e a contratação de mão de obra temporária. Somente em sua última Parada Geral, realizada em 2024, a Veracel injetou mais de R$ 11 milhões na economia local ao longo de cerca de 10 dias de atividades.>

Ainda segundo o levantamento realizado pelo Observatório da FIEB, “os resultados apresentados indicam impactos significativos sobre a economia de Eunápolis com a instalação da fábrica de celulose da Veracel. A elevação do PIB, PIB per capita, emprego e população do município, ambos acima da média baiana após a inauguração da planta, refletem claramente os efeitos positivos dessa instalação. Além disso, esses impactos certamente se estenderam para vários outros municípios da região, aproveitando os efeitos multiplicadores de renda gerados pela operação da fábrica. A implantação da Veracel em Eunápolis impulsionou o desenvolvimento econômico, influenciando a economia regional, com o aumento da circulação de recursos e a criação de novas oportunidades de emprego e renda”, conclui a análise.>

A Veracel foi um divisor de águas para a região. Mais do que uma fábrica de celulose, nos tornamos parte do território, gerando valor compartilhado com as comunidades, os colaboradores, os fornecedores e o meio ambiente. Ao longo desses 20 anos, construímos uma história sólida baseada em responsabilidade com nossas pessoas e com a região em que operamos, além de sermos um exemplo palpável de como é possível ter uma operação competitiva mesmo estando longe dos grandes centros e levar o desenvolvimento industrial para diversas regiões dos estados”, afirma Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel.>

A planta industrial da Veracel foi projetada para uma produção anual superior a 1 milhão de toneladas de celulose de eucalipto e passou por diversas atualizações, sendo considerada uma das mais modernas do Brasil no setor de celulose. Em 2024, a companhia completou 20 milhões de toneladas produzidas, um marco que ocorreu dois anos antes do previsto, evidenciando a alta qualidade e a capacidade técnica das equipes das operações fabris da companhia.>

A celebração dos 20 anos da fábrica também marca uma nova etapa para a companhia: a chegada de Fabrício Stange como novo diretor de Operações Industriais da Veracel. Com sólida experiência no setor de celulose e passagens por grandes empresas como Suzano, Fibria e Aracruz Celulose, o executivo assume a gestão industrial da Veracel com o desafio de conduzir a operação rumo a um novo ciclo de inovação, eficiência e sustentabilidade.>