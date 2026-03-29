INDÚSTRIA QUÍMICA

Ciclo de baixa impacta resultado operacional da Braskem

Desempenho do trimestre reflete as incertezas do cenário externo, com conflitos geopolíticos e guerra tarifária

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de março de 2026 às 16:31

Centrais petroquímicas no Brasil registraram menor percentual de operação em seis anos Crédito: Divulgação

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, registrou um Ebitda recorrente de US$ 109 milhões (R$ 589 milhões) no quarto trimestre de 2025. O resultado é menor do que o registrado no 3T25, principalmente em função da continuidade do ciclo de baixa prolongado da indústria global.

“A dinâmica da indústria petroquímica seguiu impactada pelas incertezas do cenário externo considerando os conflitos geopolíticos e a guerra tarifária que pressionou ainda mais os spreads químicos e petroquímicos no mercado internacional. A Braskem segue implementando medidas estratégicas voltadas à geração sustentável de valor, com ênfase na maximização do Ebitda e na eficiência no uso de caixa”, afirma Roberto Ramos, CEO da companhia.

Ao final do trimestre, a dívida bruta corporativa totalizou US$ 9,4 bilhões, com posição de caixa de US$ 2,1 bilhões, considerando a linha stand-by de US$ 1 bilhão com vencimento em dezembro de 2026. A alavancagem corporativa ficou em 14,74x, sendo impactada pelo menor EBITDA registrado no ano.

Centrais petroquímicas

No 4T25, o segmento Brasil e América do Sul apresentou taxa média de utilização das centrais petroquímicas de 59%, menor em 6 pontos percentuais, frente ao trimestre anterior, impactada principalmente pela parada programada na planta da Bahia e pela adequação da produção à sazonalidade do período. As vendas de resinas no mercado brasileiro foram menores em 6% em função, principalmente, da menor demanda do mercado no período dada a sazonalidade.

Nos Estados Unidos e na Europa, a taxa de utilização caiu 8 pontos percentuais, devido às paradas programadas nas unidades europeias e à otimização dos estoques nas duas regiões. No México, a taxa de utilização foi de 85% no 4T25, maior em 38 pontos percentuais em relação ao 3T25, em função da normalização operacional após a parada geral de manutenção finalizada em julho de 2025, e impulsionada pelo maior fornecimento de etano importado.

Desempenho por segmento

No Brasil e na América do Sul de forma geral, o spread médio de resinas e dos principais químicos no mercado internacional recuou no 4T25, de modo a registrar queda de 13% e 9%, respectivamente, em relação ao trimestre anterior, o que reflete a continuidade do ciclo prolongado de baixa na indústria petroquímica. Nesse contexto, o volume total de vendas também foi menor, ajustado à dinâmica dos spreads. O EBITDA recorrente do segmento no 4T25 foi de US$ 143 milhões.

No segmento Estados Unidos e Europa, o spread médio de PP foi menor em 4% frente ao 3T25 em função. O volume de vendas de PP do segmento foi menor em 3% em relação ao último trimestre em função, principalmente, da sazonalidade do período. O segmento apresentou EBITDA recorrente negativo de US$32 milhões.