Assembleia Legislativa abre 80 vagas com salários iniciais de até R$ 8 mil

Cargos são de nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:57

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou o edital de um novo concurso público com 80 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65.

As inscrições começam em 12 de janeiro e seguem até 2 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Campo Grande.

De acordo com o edital, os vencimentos iniciais são:

Técnico Legislativo (nível médio): R$ 4.912,20

Analista Legislativo (nível superior): R$ 8.030,65

Os valores são compostos por salário-base e encargos do cargo, conforme legislação estadual vigente.

O valor da taxa de inscrição é de:

R$ 140 para cargos de Técnico Legislativo

R$ 180 para cargos de Analista Legislativo

O pagamento do boleto poderá ser feito até 3 de fevereiro de 2026.

Haverá possibilidade de isenção da taxa, entre os dias 12 e 14 de janeiro, para candidatos que se enquadrem em critérios como doadores de sangue ou medula óssea, jurados do Tribunal do Júri, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral e pessoas desempregadas ou de baixa renda, conforme regras do edital.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, com vagas em diversas áreas. Entre os destaques estão:

Analista Legislativo – Jurídico: 9 vagas

Analista Legislativo – Área Administrativa: 3 vagas

Analista Legislativo – Jornalista: 3 vagas

Analista Legislativo – Administrador: 2 vagas

Analista Legislativo – Tecnologia da Informação: 2 vagas

Para nível médio, o maior número de vagas é para:

Técnico Legislativo – Área Administrativa: 15 vagas

Técnico Legislativo – Polícia Legislativa: 6 vagas

Há ainda oportunidades para áreas como audiovisual, fotografia, informática, motorista, tradução em Libras, entre outras.

Etapas do concurso

O concurso será composto por:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova prática, apenas para o cargo de Técnico Legislativo – Tradução de Libras;

Teste de Aptidão Física (TAF), exclusivo para o cargo de Técnico Legislativo – Polícia Legislativa.

As provas objetivas terão 80 questões. Para cargos de nível médio, o conteúdo inclui Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Legislação Institucional e Conhecimentos Específicos. Para nível superior, além dessas disciplinas, haverá Noções de Direito Constitucional e Administrativo.

Requisitos

Para tomar posse, o candidato deverá atender a exigências como idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir a escolaridade exigida para o cargo e apresentar aptidão física e mental para o exercício da função.

Resumo do concurso

Órgão: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Vagas: 80 + cadastro reserva

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: de R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65

Inscrições: 12/01 a 02/02/2026

Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Prova objetiva: 29/03/2026

