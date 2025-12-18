EMPREGO

Concursos públicos têm mais de 30 mil vagas abertas, com salários de até R$ 37 mil

Há vagas para todos níveis de escolaridade

Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:19

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Quem sonha com estabilidade e altos salários encontra, neste fim de ano, um cenário favorável nos concursos públicos. Ao todo, mais de 30 mil vagas estão abertas em todo o Brasil, distribuídas em mais de 200 editais, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior e remunerações que podem chegar a R$ 37,7 mil.

O maior salário entre os concursos abertos atualmente é oferecido na área jurídica. O destaque é o concurso para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que prevê remuneração inicial de R$ 37.756,55. O edital oferece 27 vagas mais cadastro de reserva, com inscrições abertas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Também se destacam outros concursos jurídicos, como:

Juiz substituto do TJ-RJ, com salário de até R$ 35.877,28;

Defensor Público de Mato Grosso, com remuneração inicial de R$ 35.659,85.

Concurso com maior número de vagas

Já o concurso com maior número de vagas abertas é o do IBGE para cargos temporários, que oferta 9.580 vagas para funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta, com exigência de nível médio e salários que chegam a R$ 3.379,00. As inscrições, no entanto, encerraram na quarta-feira (17).

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE 1 de 6

Outro destaque em volume de oportunidades é o concurso da Polícia Penal, com mais de 2,2 mil vagas somando os editais de São Paulo e Minas Gerais, além de seleções municipais que, juntas, ultrapassam 3 mil vagas imediatas.

Concursos abertos com os 10 maiores salários

1º lugar – TRF-2 | Juiz Federal Substituto

💰 Salário: R$ 37.756,55

📍 Vagas: 27 + CR

🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito

2º lugar – TJ-RJ | Juiz Substituto

💰 Salário: R$ 35.877,28

📍 Vagas: CR

🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito

3º lugar – DPE-MT | Defensor Público

💰 Salário: R$ 35.659,85

📍 Vagas: 30

🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito

4º lugar – TJ-PR | Juiz Substituto

💰 Salário: R$ 34.083,41

📍 Vagas: 20

🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito

5º lugar – MP-SC | Promotor de Justiça

💰 Salário: R$ 34.083,15

📍 Vagas: CR

🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito

6º lugar – PGM-RJ | Procurador

💰 Salário: R$ 32.797,97

📍 Vagas: CR

🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito

7º lugar – SEFAZ-GO | Auditor Fiscal

💰 Salário: R$ 28.563,30

📍 Vagas: 50 + 25 CR

🎓 Escolaridade: Nível superior

8º lugar – Concurso Municipal (SMS Catalão-GO)

💰 Salário: até R$ 22.147,42

📍 Vagas: 592 + 2.829 CR

🎓 Escolaridade: níveis médio e superior

9º lugar – SEFAZ-SP | Auditor Fiscal

💰 Salário: R$ 21.177,10

📍 Vagas: 200

🎓 Escolaridade: Nível superior

10º lugar – iNova Capixaba (ES) – Saúde

💰 Salário: até R$ 16.748,42

📍 Vagas: 932