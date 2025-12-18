Concursos públicos têm mais de 30 mil vagas abertas, com salários de até R$ 37 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:19
Quem sonha com estabilidade e altos salários encontra, neste fim de ano, um cenário favorável nos concursos públicos. Ao todo, mais de 30 mil vagas estão abertas em todo o Brasil, distribuídas em mais de 200 editais, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior e remunerações que podem chegar a R$ 37,7 mil.
O maior salário entre os concursos abertos atualmente é oferecido na área jurídica. O destaque é o concurso para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que prevê remuneração inicial de R$ 37.756,55. O edital oferece 27 vagas mais cadastro de reserva, com inscrições abertas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.
Também se destacam outros concursos jurídicos, como:
Juiz substituto do TJ-RJ, com salário de até R$ 35.877,28;
Defensor Público de Mato Grosso, com remuneração inicial de R$ 35.659,85.
Já o concurso com maior número de vagas abertas é o do IBGE para cargos temporários, que oferta 9.580 vagas para funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta, com exigência de nível médio e salários que chegam a R$ 3.379,00. As inscrições, no entanto, encerraram na quarta-feira (17).
Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE
Outro destaque em volume de oportunidades é o concurso da Polícia Penal, com mais de 2,2 mil vagas somando os editais de São Paulo e Minas Gerais, além de seleções municipais que, juntas, ultrapassam 3 mil vagas imediatas.
1º lugar – TRF-2 | Juiz Federal Substituto
💰 Salário: R$ 37.756,55
📍 Vagas: 27 + CR
🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito
2º lugar – TJ-RJ | Juiz Substituto
💰 Salário: R$ 35.877,28
📍 Vagas: CR
🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito
3º lugar – DPE-MT | Defensor Público
💰 Salário: R$ 35.659,85
📍 Vagas: 30
🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito
4º lugar – TJ-PR | Juiz Substituto
💰 Salário: R$ 34.083,41
📍 Vagas: 20
🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito
5º lugar – MP-SC | Promotor de Justiça
💰 Salário: R$ 34.083,15
📍 Vagas: CR
🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito
6º lugar – PGM-RJ | Procurador
💰 Salário: R$ 32.797,97
📍 Vagas: CR
🎓 Escolaridade: Nível superior em Direito
7º lugar – SEFAZ-GO | Auditor Fiscal
💰 Salário: R$ 28.563,30
📍 Vagas: 50 + 25 CR
🎓 Escolaridade: Nível superior
8º lugar – Concurso Municipal (SMS Catalão-GO)
💰 Salário: até R$ 22.147,42
📍 Vagas: 592 + 2.829 CR
🎓 Escolaridade: níveis médio e superior
9º lugar – SEFAZ-SP | Auditor Fiscal
💰 Salário: R$ 21.177,10
📍 Vagas: 200
🎓 Escolaridade: Nível superior
10º lugar – iNova Capixaba (ES) – Saúde
💰 Salário: até R$ 16.748,42
📍 Vagas: 932
🎓 Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior