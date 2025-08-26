Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conselho de Medicina abre concurso com vagas imediatas e remuneração de até R$ 9,5 mil

As vagas são para cargas horárias semanais de 20h e 40h

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:00

Prova concurso público
Prova está prevista para ser realizada em novembro Crédito: Jannoon028/Freepik

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) vai abrir um concurso público para nível médio, técnico e superior. Ao todo são 69 vagas, sendo quatro delas imediatas e 65 para formação de cadastro reserva.

As inscrições abrem na próxima segunda-feira (1º) e seguem até o dia 30 de setembro, através do site do Instituto Consulplan. A taxa de participação varia entre R$ 52,50 e R$ 53,00.

Confira o edital do concurso do Cremepe

Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução
1 de 34
Confira o edital do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por Reprodução

As vagas são para cargas horárias semanais de 20h e 40h com remuneração que varia entre R$3.546,22 a R$9.585,88.

O processo seletivo vai ter provas objetivas e discursivas e está com previsão para acontecer no dia 2 de novembro, nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina.

Veja os cargos disponíveis:

Para nível superior

Advogado

  • Exigência: ensino superior completo em direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil
  • Salário: R$ 9.585,88
  • Carga horária semanal: 20h
  • Vagas imediatas: 1
  • Cadastro de reserva: 10

Profissional Analista Superior – PAS Administrador

  • Exigência: ensino superior completo em administração e registro ativo no conselho profissional
  • Salário: R$ 6.012,05
  • Carga horária semanal: 40h
  • Vagas imediatas: 0
  • Cadastro de reserva: 10

Para nível médio

Profissional Assistente Técnico I – PAT I

  • Exigência: ensino médio completo
  • Salário: R$ 3.546,22
  • Carga horária semanal: 40h
  • Vagas imediatas: 1
  • Cota para negros: 1
  • Cadastro de reserva: 25

Profissional Assistente Técnico III – PAT III

  • Exigência: ensino médio completo com habilitação técnica específica em informática
  • Salário: R$ 5.239,36
  • Carga horária semanal: 40h
  • Vagas imediatas: 1
  • Cadastro de reserva: 20

Leia mais

Imagem - Concurso para professor substituto tem salários de até R$ 6,4 mil

Concurso para professor substituto tem salários de até R$ 6,4 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil

Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua