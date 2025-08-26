Conselho de Medicina abre concurso com vagas imediatas e remuneração de até R$ 9,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:00
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) vai abrir um concurso público para nível médio, técnico e superior. Ao todo são 69 vagas, sendo quatro delas imediatas e 65 para formação de cadastro reserva.
As inscrições abrem na próxima segunda-feira (1º) e seguem até o dia 30 de setembro, através do site do Instituto Consulplan. A taxa de participação varia entre R$ 52,50 e R$ 53,00.
Confira o edital do concurso do Cremepe
As vagas são para cargas horárias semanais de 20h e 40h com remuneração que varia entre R$3.546,22 a R$9.585,88.
O processo seletivo vai ter provas objetivas e discursivas e está com previsão para acontecer no dia 2 de novembro, nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina.
Para nível superior
Advogado
Profissional Analista Superior – PAS Administrador
Para nível médio
Profissional Assistente Técnico I – PAT I
Profissional Assistente Técnico III – PAT III