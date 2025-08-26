Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil

Inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de setembro.

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:00

Concurso público
Concurso conta com 40 vagas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Hortolândia, cidade no interior de São Paulo, abriu um concurso público para a Guarda Municipal com salário de R$ 3,8 mil. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de setembro.

Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para profissionais de nível médio. Desse total, 12 vagas são para guardas femininos, 28 para guardas masculinhos e três para pessoas com deficiência (PDC).

Os interessados podem se inscrever pelo site SHDias Consultoria e Assessoria. O valor da inscrição é de R$ 63,25.

Além da remuneração de R$3.874,13, a vaga também oferece os benefícios de auxílio alimentação, plano de saúde e vale transporte. A jornada é de 200 horas mensais.

O concurso vai ter uma prova objetiva e um teste de Aptidão Física (TAF). O conteúdo programático da prova e demais informações sobre o concurso constam no edital.

Confira o edital para o concurso da Prefeitura de Hortolândia

