Prefeitura abre concurso de nível fundamental e médio com salários de até R$ 11 mil

Inscrições podem ser feitas até 14 de setembro

Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:00

Estudantes em prova (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

A Prefeitura de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, abriu inscrições para concurso com cargos de níveis fundamental, médio, superior e superior magistério. Ao todo, são 89 vagas com salários de R$ 1.518,00 a R$ 11 mil. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro de 2025 no site da Comissão Permanente de Concursos (CPCon), que organiza o certame.

O concurso terá três etapas: avaliação de conhecimentos através de provas escritas objetivas para todos os cargos; prova prática e prova de títulos para os cargos de nível superior. As taxas custam R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 1150 para nível superior.

