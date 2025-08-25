Prefeitura abre concurso de nível fundamental e médio com salários de até R$ 11 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:00
A Prefeitura de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, abriu inscrições para concurso com cargos de níveis fundamental, médio, superior e superior magistério. Ao todo, são 89 vagas com salários de R$ 1.518,00 a R$ 11 mil. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro de 2025 no site da Comissão Permanente de Concursos (CPCon), que organiza o certame.
O concurso terá três etapas: avaliação de conhecimentos através de provas escritas objetivas para todos os cargos; prova prática e prova de títulos para os cargos de nível superior. As taxas custam R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 1150 para nível superior.
Veja detalhes do edital
Doadores de sangue que comprovarem pelo menos 3 doações nos últimos 12 meses, mediante envio de documentação via formulário online, têm direito à isenção. 5 vagas estão reservadas para pessoas com deficiência (PCD). As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro e o resultado final do certame será divulgado no dia 5 de dezembro.