Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso de nível fundamental e médio com salários de até R$ 11 mil

Inscrições podem ser feitas até 14 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:00

Os simulados são importantes para que os estudantes tenham familiaridade com a prova do Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Estudantes em prova (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

A Prefeitura de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, abriu inscrições para concurso com cargos de níveis fundamental, médio, superior e superior magistério. Ao todo, são 89 vagas com salários de R$ 1.518,00 a R$ 11 mil. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro de 2025 no site da Comissão Permanente de Concursos (CPCon), que organiza o certame.

O concurso terá três etapas: avaliação de conhecimentos através de provas escritas objetivas para todos os cargos; prova prática e prova de títulos para os cargos de nível superior. As taxas custam R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 1150 para nível superior.

Veja detalhes do edital

Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
Veja detalhes do edital por Divulgação
1 de 9
Veja detalhes do edital por Divulgação

Doadores de sangue que comprovarem pelo menos 3 doações nos últimos 12 meses, mediante envio de documentação via formulário online, têm direito à isenção. 5 vagas estão reservadas para pessoas com deficiência (PCD). As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro e o resultado final do certame será divulgado no dia 5 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Empresa do SUS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 28,9 mil

Empresa do SUS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 28,9 mil

Imagem - Crea abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Crea abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Imagem - Nadadora da Seleção e concurseira: baiana conta o caminho que trilhou para conquistar a vaga dos sonhos

Nadadora da Seleção e concurseira: baiana conta o caminho que trilhou para conquistar a vaga dos sonhos

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil

Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil
Imagem - Pan American projeta décadas de operação em Jacobina

Pan American projeta décadas de operação em Jacobina

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua