NEGÓCIOS

Governança pode reverter quadro de fuga de talentos e de empresas

Instituto realiza seminário para discutir modernização nas estruturas de gestão

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05:00

Roberta Carneiro, coordenadora geral do capítulo baiano do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Crédito: Divulgação

Há muito espaço para o fortalecimento das estruturas de governança entre as empresas baianas, acredita Roberta Carneiro, coordenadora geral do capítulo baiano do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Nesta terça-feira, o instituto promove o 3º Seminário de Governança do Nordeste, no Hotel Wish da Bahia, das 9h às 18h30.

Para Roberta Carneiro, uma governança mais forte pode ajudar a reverter o quadro de fuga de talentos e de empresas da Bahia. “Hoje ainda vivemos o enigma baiano, que faz de nós, ao mesmo tempo, um estado tão rico e tão pobre”, disse em entrevista exclusiva ao CORREIO. Ela lembrou que hoje há poucas empresas com uma governança estruturada no estado, com conselho de administração, auditorias, além de áreas de integridade que funcionem adequadamente. “Tem muitos empresários e empresas de grande porte que nunca ouviram falar em governança”, disse.

Este pode ser um dos motivos porque tantas empresas sucumbem ao desafio de sobreviver à terceira geração, acredita. Por conta disso, este será um dos temas do seminário, explica. Entre outros grandes nomes, o IBGC está trazendo Fernando Mota, superintendente de Desenvolvimento de Mercado para Emissores na B3. “Tem muita gente que sonha em fazer um IPO (abertura de capital na bolsa), mas não conhecem nem as formas de acesso ao mercado, que não precisa ser só por IPO”, explica.

Roberta Carneiro lembrou ainda que uma boa estrutura de governança pode ajudar as empresas a se prepararem para as incertezas que advém do cenário geopolítico e até mesmo eleitoral. “Sobreviver sem gestão de riscos é algo muito complexo. Se meu mercado depende muito de commodities e se eu tenho uma oscilação muito grande, tenho que ter um plano B, uma alternativa”, explica.