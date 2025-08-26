Concurso para professor substituto tem salários de até R$ 6,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16:00
O edital do concurso para contratação de professores em caráter temporário foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DF) desta terça-feira (26). As inscrições para o processo seletivo serão abertas no dia 8 de setembro. As oportunidades são para formação de cadastro reserva no cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Educação do DF.
De acordo com o edital, os selecionados deverão ser contratados durante o ano letivo de 2026, com a possibilidade de ser prorrogado para 2027. O concurso oferece cadastro de reserva para professores substitutos em 38 áreas de formação, entre elas: administração, arquitetura, direito, educação física, psicologia, química, entre outros.
Para concorrer, os candidatos devem ter nível superior na área desejada. Algumas especialidades exigem licenciatura, enquanto outras podem aceitar tecnólogos. O salário é de R$ 6.427,71.
As inscrições do concurso poderão ser feitas entre os dias 8 e 22 de setembro, no portal do Instituto Quadrix. O candidato deverá optar por uma Coordenação Regional de Ensino (CRE) para atuar, além da área de formação e o turno de trabalho desejado (diurno ou noturno). Para confirmar a participação na seleção, será preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia entre R$20 (turno noturno) e R$58 (turno diurno).
Cronograma concurso Secretaria de Educação do Distrito Federal
A isenção do valor da taxa poderá ser solicitada nos dias 1º e 2 de setembro, no site da banca. Tem direito ao benefício aqueles que se enquadrarem em algumas das seguintes categorias:
O concurso é composto de provas objetivas e práticas, sendo esta última somente para a área de música. A prova objetiva será aplicada no dia 19 de outubro. A prova objetiva contará com 120 itens, divididos em conhecimentos básicos, complementares e específicos.Os gabaritos preliminares da prova objetiva estarão disponíveis no portal da banca a partir das 22 horas do dia 19 de outubro. O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para ser divulgado no dia 4 de novembro. Confira aqui o edital completo com mais informações.