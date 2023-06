Objetos com apologia ao nazismo são apreendidos na Bahia e Santa Catarina

Objetos que fazem apologia ao nazismo foram apreendidos nesta quinta-feira (29), durante a Operação Sine Ódio, que aconteceu na Bahia e em Santa Catarina. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA) foram encontrados objetos com suásticas e insígnias do grupo paramilitar SS, imagens do líder nazista Adolf Hitler e vestimentas paramilitares. Na Bahia, a ação foi em Salvador.



O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP (Gaeco), com apoio do Grupo de Investigações de Crimes Cibernéticos (CyberGaeco), cumpriu as ordens judiciais para apreender eletrônicos e materais ligados a ameaças on-line de um possível ataque armado a um templo religioso. Além disso, o material seria usado para propagar ideias nazistas, o que é crime.