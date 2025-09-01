OPORTUNIDADE

Salários de até R$ 37 mil: veja 10 concursos públicos abertos em setembro

Veja as oportunidades, cargos e salários

Maysa Polcri

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

Está se preparando para prestar concurso, mas não sabe por onde começar? O CORREIO preparou uma lista de oportunidades para quem tem o sonho de ser aprovado em concurso público. Confira abaixo oportunidades, cargos e salários de alguns dos concursos abertos no país em setembro.

São Francisco do Conde

A Prefeitura de São Francisco do Conde, na Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com 223 vagas e salários de até R$ 13,2 mil. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem realizar as inscrições até esta segunda-feira (1º), por meio do site da empresa responsável pela organização do concurso.

O processo seletivo visa à contratação, por prazo determinado, de profissionais para atender às necessidades de pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Francisco do Conde. O prazo de validade do PSS será de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante ato motivado do Prefeito Municipal.

Prefeitura de Paranapanema (SP)

A prefeitura de Paranapanema, no interior do estado de São Paulo, está com concurso aberto para 14 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com salários iniciais de até R$ 9.340,04. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de outubro deste ano.As vagas são destinadas para quem possui desde ensino médio completo até nível superior.

A banca responsável pelo certame é o Instituto de Gestão de Cidades (IGECS). A avaliação está prevista, conforme o edital, para o dia 11 de novembro. Os salários variam de R$ 1.908,44 a R$ 9,3 mil. As oportunidades são para diversas profissões, como condutor socorrista do Samu, operador de máquinas, auxiliar administrativo, fiscal urbano, mecânico, técnico de enfermagem e médicos de diversas especialidades.

Prefeitura de Crato (CE)

A Prefeitura de Crato, cidade localizada no Ceará, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher centenas de cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior para as secretarias municipais. Os salários são de até R$ 7,8 mil. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da prefeitura até o dia 4 de setembro. No edital, não há menção à taxa de inscrição, sendo requisito para se inscrever a entrega de documentos oficiais, como RG, CPF, certificado de quitação de obrigações militares e eleitorais, bem como a comprovação da titulação mínima exigida.

Entre as funções previstas estão ajudante de carga e descarga, secretário escolar, técnicos de informática, motoristas, cuidadores escolares, além de profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas e farmacêuticos. Há também oportunidades nas áreas de assistência social, esportes, infraestrutura e meio ambiente.

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) publicou, na última segunda-feira (25), o edital para mais um concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. São ofertadas cinco vagas imediatas, além de cadastro de reserva. O salário inicial para o cargo é de R$ 37,7 mil. As inscrições estão abertas de 1º de setembro a 10 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca escolhida para organização do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor que deve ser pago para efetuar a candidatura é de R$ 300, com possibilidade de solicitação de isenção da taxa entre os dias 1º e 18 de setembro.

Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) vai abrir um concurso público para nível médio, técnico e superior. Ao todo são 69 vagas, sendo quatro delas imediatas e 65 para formação de cadastro reserva. As inscrições abrem nesta segunda-feira (1º) e seguem até o dia 30 de setembro, através do site do Instituto Consulplan. A taxa de participação varia entre R$ 52,50 e R$ 53,00.

As vagas são para cargas horárias semanais de 20h e 40h com remuneração que varia entre R$3.546,22 a R$9.585,88. O processo seletivo vai ter provas objetivas e discursivas e está com previsão para acontecer no dia 2 de novembro, nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina.

Secretaria de Educação do Distrito Federal

O edital do concurso para contratação de professores em caráter temporário foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DF) do último dia 26. As inscrições para o processo seletivo serão abertas no dia 8 de setembro. As oportunidades são para formação de cadastro reserva no cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Educação do DF.

De acordo com o edital, os selecionados deverão ser contratados durante o ano letivo de 2026, com a possibilidade de ser prorrogado para 2027. O concurso oferece cadastro de reserva para professores substitutos em 38 áreas de formação, entre elas: administração, arquitetura, direito, educação física, psicologia, química, entre outros. Para concorrer, os candidatos devem ter nível superior na área desejada. Algumas especialidades exigem licenciatura, enquanto outras podem aceitar tecnólogos. O salário é de R$ 6.427,71.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)

Começam no próximo dia 3 de setembro as inscrições no concurso público de provas e títulos para Professor Assistente A na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Podem participar candidatos graduados em Ciências Contábeis, com pós-graduação na área. A vaga disponível é lotada no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA), no campus de Vitória da Conquista, com carga horária de 40h. O salário pode chegar a R$ 9.016,38 - para quem tiver o título de doutor.

Prefeitura de Xangri-lá (RS)

A Prefeitura de Xangri-lá, no interior do Rio Grande do Sul, abriu uma grande oportunidade para profissionais que sonham com vencimentos mensais de quase R$ 10 mil. Isso porque a gestão lançou um concurso público com 70 vagas, sendo mais de 20 delas com remuneração inicial de R$ 9.486,35.

Entre as especialidades que vão ter o salário mais alto do concurso, estão arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, engenheiro civil e médico. Para todas, a jornada de trabalho estipulada é de 40 horas semanais. Quem estiver interessado no concurso, vai poder se inscrever pelo site Fundatec, que vai organizar a prova, entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro. As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 150,00 para os candidatos das vagas de níveis médio e técnico e R$ 200,00 para as vagas de nível superior.

Crea

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 20 vagas imediatas de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 11.382,08. As inscrições podem ser feitas através do Instituto Darwin. Há cobrança de taxa de inscrição de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico; e R$ 105 para cargos de nível superior. O prazo vai até o dia 22 de setembro.

Prefeitura de Santanópolis

A Prefeitura de Santanópolis, no Centro-Norte baiano, abriu inscrições para concurso público. As inscrições vão até o dia 9 de setembro. São 250 vagas para 46 cargos diferentes. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4,3 mil.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso, o Instituto de Serviços Educacionais (Iset), e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido.