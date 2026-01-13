Valec anuncia concurso público com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:28
A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias publicou o edital de um novo concurso público com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 10.800,82, além de R$ 1.068,05 de auxílio-alimentação e outros benefícios.
As inscrições poderão ser feitas entre 16 de janeiro e 4 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no Distrito Federal.
Segundo o edital, o Ministério da Infraestrutura, por meio da Valec, oferece vagas para diversas especialidades, com jornada de 40 horas semanais.
Edital da VALEC
Administrador: 11 vagas
Analista de Sistemas: 6 vagas
Biólogo: 3 vagas
Contador: 6 vagas
Economista: 7 vagas
Engenheiro Agrônomo: 1 vaga
Engenheiro Ambiental: 3 vagas
Engenheiro Civil: 19 vagas
Engenheiro Florestal: 1 vaga
Geógrafo: 5 vagas
Geólogo: 3 vagas
Todos os cargos exigem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC. Para algumas especialidades, também é obrigatório registro no respectivo conselho de classe.
Além do salário, os aprovados terão direito a:
Auxílio-alimentação
Auxílio-saúde
Auxílio-creche
Auxílio-transporte
Vale-cultura
Auxílio para dependente com deficiência
Complementação por incapacidade temporária
Auxílio-funeral
O concurso será composto por:
Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
Prova discursiva (eliminatória e classificatória)
A prova objetiva terá 100 itens, sendo 40 de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Legislação) e 60 de conhecimentos específicos, conforme a especialidade. As questões seguem o modelo certo ou errado, padrão do Cebraspe.
A prova discursiva contará com duas questões, cada uma com texto entre 15 e 20 linhas, totalizando até 20 pontos. Não haverá prova de títulos.
Poderão solicitar isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, conforme a legislação vigente. O pedido deve ser feito entre 16 e 23 de janeiro de 2026.