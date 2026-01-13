EMPREGO

Valec anuncia concurso público com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil

Vagas são para nível superior

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:28

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias publicou o edital de um novo concurso público com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 10.800,82, além de R$ 1.068,05 de auxílio-alimentação e outros benefícios.

As inscrições poderão ser feitas entre 16 de janeiro e 4 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no Distrito Federal.

Segundo o edital, o Ministério da Infraestrutura, por meio da Valec, oferece vagas para diversas especialidades, com jornada de 40 horas semanais.

Quais são os cargos e vagas?

Administrador: 11 vagas

Analista de Sistemas: 6 vagas

Biólogo: 3 vagas

Contador: 6 vagas

Economista: 7 vagas

Engenheiro Agrônomo: 1 vaga

Engenheiro Ambiental: 3 vagas

Engenheiro Civil: 19 vagas

Engenheiro Florestal: 1 vaga

Geógrafo: 5 vagas

Geólogo: 3 vagas

Todos os cargos exigem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC. Para algumas especialidades, também é obrigatório registro no respectivo conselho de classe.

Quais os benefícios?

Além do salário, os aprovados terão direito a:

Auxílio-alimentação

Auxílio-saúde

Auxílio-creche

Auxílio-transporte

Vale-cultura

Auxílio para dependente com deficiência

Complementação por incapacidade temporária

Auxílio-funeral

Quais as etapas do concurso?

O concurso será composto por:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova discursiva (eliminatória e classificatória)

A prova objetiva terá 100 itens, sendo 40 de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Legislação) e 60 de conhecimentos específicos, conforme a especialidade. As questões seguem o modelo certo ou errado, padrão do Cebraspe.

A prova discursiva contará com duas questões, cada uma com texto entre 15 e 20 linhas, totalizando até 20 pontos. Não haverá prova de títulos.