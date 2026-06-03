ECONOMIA

Direção defensiva nas ruas garante descontos no IPVA e vantagens em seguros

Iniciativa nacional mapeia histórico de condutores sem multas para aliviar despesas no bolso do cidadão

Juliana Rodrigues

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:00

Motoristas prudentes ganham abatimento no imposto do carro e benefícios em apólices privadas. Crédito: Criado por IA/Gemini

O programa Cadastro Positivo de Condutores transforma a prudência ao volante em economia real para o bolso do cidadão. Utilizando a base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o sistema concede incentivos fiscais e comerciais para quem dirige de forma correta.

Essa medida busca aliviar o orçamento doméstico do trabalhador e, ao mesmo tempo, diminuir as ocorrências de acidentes de trânsito em todo o país.

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O impacto positivo nas finanças do motorista

A principal vantagem desse mecanismo está atrelada à economia com tributos estaduais. Por meio da articulação entre órgãos de trânsito, a redução no valor do IPVA cresce ano a ano em estados que aderem ao modelo de incentivo, premiando quem mantém a ficha limpa nas ruas e estradas.

Quem passa 12 meses sem nenhuma penalidade garante abatimentos atrativos na cobrança do imposto veicular. A dedução de impostos é progressiva e atinge seu limite máximo de desconto caso o motorista complete o ciclo de três anos consecutivos sem cometer nenhum deslize.

Balanços de arrecadação apontam que os programas locais de incentivo ao bom condutor conseguem injetar milhões de reais de volta na economia. Essa quantia deixa de ser recolhida pelo Estado e permanece disponível na renda das famílias que praticam a direção defensiva.

Critérios e funcionamento do monitoramento digital

A inclusão no Registro Nacional de Positivos de Condutores (RNPC) exige, obrigatoriamente, o pedido por escrito ou digital do interessado. Após essa liberação expressa, a plataforma monitora em tempo real a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para atestar a conduta.

De acordo com notas oficiais da Senatran, a ferramenta foi estruturada para eliminar entraves burocráticos, sem ferir as regras de privacidade vigentes. O órgão destaca que o sistema viabiliza recompensas diretas a partir da responsabilidade individual de cada cidadão.

Com o aval do condutor, as informações de bom desempenho passam a funcionar como uma espécie de selo de bom pagador no mercado. Companhias de seguro e locadoras usam o banco de dados unificado para avaliar os riscos de sinistros.

Economia em contratos e ganho social nas vias

O mercado de seguros privados costuma oferecer redução no preço das apólices e abatimentos no valor da franquia para quem está no cadastro. Em determinados grupos empresariais, o alívio financeiro na contratação atinge a marca de 20%.

Para além do ganho individual, autoridades da área de segurança apontam melhorias coletivas expressivas. O bônus financeiro atua como um forte incentivo psicológico, gerando ruas mais calmas e reduzindo gastos públicos com atendimento médico de urgência.