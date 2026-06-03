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Direção defensiva nas ruas garante descontos no IPVA e vantagens em seguros

Iniciativa nacional mapeia histórico de condutores sem multas para aliviar despesas no bolso do cidadão

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:00

A proposta em análise na Câmara pode redefinir o valor que milhões de motoristas brasileiros pagam anualmente pelo IPVA.
Motoristas prudentes ganham abatimento no imposto do carro e benefícios em apólices privadas. Crédito: Criado por IA/Gemini

O programa Cadastro Positivo de Condutores transforma a prudência ao volante em economia real para o bolso do cidadão. Utilizando a base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o sistema concede incentivos fiscais e comerciais para quem dirige de forma correta.

Essa medida busca aliviar o orçamento doméstico do trabalhador e, ao mesmo tempo, diminuir as ocorrências de acidentes de trânsito em todo o país.

IPVA

Quem passar 12 meses sem multas garante abatimentos que crescem ano a ano no imposto. por Pexels, Nascimento JR
A inclusão no registro é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. por Pexels, Maksgelatin
Dirigir com responsabilidade agora garante descontos no IPVA e vantagens em seguros. por Reprodução/Freepik
Companhias de seguro usam o banco de dados para dar até 20% de desconto a bons motoristas. por Antonio Queirós/ GOVBA
Além do alívio no bolso, a iniciativa busca reduzir acidentes e acalmar o trânsito do país. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Cadastro Positivo de Condutores da Senatran transforma a prudência em economia real. por Rafael Henrique /Adobe Stock
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Quem passar 12 meses sem multas garante abatimentos que crescem ano a ano no imposto. por Pexels, Nascimento JR

O impacto positivo nas finanças do motorista

A principal vantagem desse mecanismo está atrelada à economia com tributos estaduais. Por meio da articulação entre órgãos de trânsito, a redução no valor do IPVA cresce ano a ano em estados que aderem ao modelo de incentivo, premiando quem mantém a ficha limpa nas ruas e estradas.

Quem passa 12 meses sem nenhuma penalidade garante abatimentos atrativos na cobrança do imposto veicular. A dedução de impostos é progressiva e atinge seu limite máximo de desconto caso o motorista complete o ciclo de três anos consecutivos sem cometer nenhum deslize.

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Balanços de arrecadação apontam que os programas locais de incentivo ao bom condutor conseguem injetar milhões de reais de volta na economia. Essa quantia deixa de ser recolhida pelo Estado e permanece disponível na renda das famílias que praticam a direção defensiva.

Critérios e funcionamento do monitoramento digital

A inclusão no Registro Nacional de Positivos de Condutores (RNPC) exige, obrigatoriamente, o pedido por escrito ou digital do interessado. Após essa liberação expressa, a plataforma monitora em tempo real a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para atestar a conduta.

De acordo com notas oficiais da Senatran, a ferramenta foi estruturada para eliminar entraves burocráticos, sem ferir as regras de privacidade vigentes. O órgão destaca que o sistema viabiliza recompensas diretas a partir da responsabilidade individual de cada cidadão.

Com o aval do condutor, as informações de bom desempenho passam a funcionar como uma espécie de selo de bom pagador no mercado. Companhias de seguro e locadoras usam o banco de dados unificado para avaliar os riscos de sinistros.

Economia em contratos e ganho social nas vias

O mercado de seguros privados costuma oferecer redução no preço das apólices e abatimentos no valor da franquia para quem está no cadastro. Em determinados grupos empresariais, o alívio financeiro na contratação atinge a marca de 20%.

Para além do ganho individual, autoridades da área de segurança apontam melhorias coletivas expressivas. O bônus financeiro atua como um forte incentivo psicológico, gerando ruas mais calmas e reduzindo gastos públicos com atendimento médico de urgência.

Para garantir o acesso aos benefícios, o interessado deve efetuar o cadastro por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O procedimento também pode ser feito pelo site Gov.br, ativando a autorização de dados no menu do perfil.

Tags:

Ipva Carteira Nacional de Habilitação

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