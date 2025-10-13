EMPREGOS E SOLUÇÕES

99 abre mais de 100 vagas de emprego em diferentes áreas

Com modelo híbrido, oportunidades vão de estágio a cargos de liderança

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:27

A atuação de empresas de tecnologia e inovação, como a 99, tem contribuído para esse avanço na geração de emprego no país Crédito: Shutterstock

A 99 anuncia a abertura de 136 novas vagas de trabalho. As oportunidades estão distribuídas entre posições para os serviços de mobilidade da 99, os serviços financeiros da 99Pay (conta digital do aplicativo) e a frente de delivery com 99Food.

A maior parte das vagas são para São Paulo (SP), mas também há também oportunidades para Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e João Pessoa (PB). Com modelo de trabalho híbrido, as posições vão de estágio a cargos de gestão e liderança, contemplando áreas como Recursos Humanos, Customer Experience, Vendas, Finanças, entre outras.

Os interessados podem se candidatar por meio do link, na página de carreiras da empresa.

Confira abaixo algumas das vagas:

Gerente de Operações - Vaga afirmativa para mulheres negras - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15949

Estágio em Operações - Vaga afirmativa para pessoas negras - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:14797

Estágio em Operações e HR - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:13662

Analista de Tesouraria - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15525

Analista sênior de operações de CX - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15234

Diretor de CX & Relationship: https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15657

Gerente Sênior de Operações: https://careers.didiglobal.com/jobDetail:16016

A abertura de vagas reafirma o compromisso da 99 em construir um ambiente profissional colaborativo, respeitoso e multicultural. A empresa valoriza a coragem, a agilidade e o trabalho em equipe para superar desafios complexos.