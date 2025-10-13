Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

99 abre mais de 100 vagas de emprego em diferentes áreas

Com modelo híbrido, oportunidades vão de estágio a cargos de liderança

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:27

A atuação de empresas de tecnologia e inovação, como a 99, tem contribuído para esse avanço na geração de emprego no país
A atuação de empresas de tecnologia e inovação, como a 99, tem contribuído para esse avanço na geração de emprego no país Crédito: Shutterstock

A 99 anuncia a abertura de 136 novas vagas de trabalho. As oportunidades estão distribuídas entre posições para os serviços de mobilidade da 99, os serviços financeiros da 99Pay (conta digital do aplicativo) e a frente de delivery com 99Food.

A maior parte das vagas são para São Paulo (SP), mas também há também oportunidades para Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e João Pessoa (PB). Com modelo de trabalho híbrido, as posições vão de estágio a cargos de gestão e liderança, contemplando áreas como Recursos Humanos, Customer Experience, Vendas, Finanças, entre outras.

Os interessados podem se candidatar por meio do link, na página de carreiras da empresa.

Confira abaixo algumas das vagas:

Gerente de Operações - Vaga afirmativa para mulheres negras - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15949

Estágio em Operações - Vaga afirmativa para pessoas negras - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:14797

Estágio em Operações e HR - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:13662

Analista de Tesouraria - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15525

Analista sênior de operações de CX - https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15234

Diretor de CX & Relationship: https://careers.didiglobal.com/jobDetail:15657

Gerente Sênior de Operações: https://careers.didiglobal.com/jobDetail:16016

A abertura de vagas reafirma o compromisso da 99 em construir um ambiente profissional colaborativo, respeitoso e multicultural. A empresa valoriza a coragem, a agilidade e o trabalho em equipe para superar desafios complexos.

Com assessoria

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador

Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador
Imagem - Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10

Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)