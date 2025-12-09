A força que transborda das panelas

GASTRONOMIA

Cris Une foi buscar, nas raízes e memória familiar, a força e a inspiração para sua cozinha no Rio Vermelho Crédito: Brenda Matos/Divulgação

Na cozinha de Cris Une, cada prato é mais do que alimento: é memória, coragem e continuidade. Aos 44 anos, a cozinheira e empreendedora celebra o encerramento de um ciclo marcante — os oito anos da Casa Castanho — e inaugura um novo capítulo com o UNE Cozinha, no coração do Rio Vermelho. A mudança, porém, não é apenas sobre negócios: é sobre identidade, ancestralidade e o caminho que tantas mulheres abrem, todos os dias, para existir no tamanho que desejam.

Quando olha para trás e enxerga a trajetória da Casa Castanho, Cris sente, antes de tudo, gratidão. Empreender, diz ela, é árduo, exaustivo, cheio de persistência — mas profundamente recompensador. “O que fica são as trocas, as histórias vividas, as pessoas que acreditaram nesse sonho”, conta. O orgulho é imenso, assim como a sensação de dever cumprido.

A memória desse ciclo cabe inteira numa cena simples: o primeiro combo de café da manhã. Cabe também no cheiro de waffle de pão de queijo, rabanada e café coado; na primeira fila de espera, símbolo de um projeto que conquistou Salvador pelo afeto — antes mesmo do sabor.

Mas a inquietude, essa companheira constante das mulheres que sonham grande, começou a pedir passagem. Como cozinheira e empreendedora, Cris sentia vontade de experimentar mais, misturar mais, criar sem amarras. Assim nasceu o UNE Cozinha: um espaço vivo, mutável, que trocará o cardápio a cada três meses e celebrará a liberdade criativa que a Casa Castanho já não comportava.

A coragem de encerrar um negócio consolidado veio da maturidade — e da auto confiança conquistada ao longo dos anos. “Eu queria criar para além desse projeto, sem barreiras. Entendi a hora certa de sair e de me permitir estar onde eu possa ser do tamanho que eu queira”, diz.

Nessa travessia, Cris carrega as avós — uma brasileira, outra japonesa — que lhe ensinaram que cozinhar é, antes de tudo, um gesto de amor e cuidado. Com elas, aprendeu que alimento cura, preenche e conecta. Aprendeu também a se orgulhar de suas raízes: é a única neta a retornar ao Nordeste, homenageando a memória sergipana do avô e todas as histórias que a moldaram.

Abrir o novo projeto no Rio Vermelho, bairro que descreve como sua casa, é quase uma continuação natural da própria vida. “Eu sofro de apaixonamento por esse bairro. Não imaginaria construir esse projeto em outro lugar”. É ali que seu trabalho, sua história e sua identidade se encontram.

Nem tudo foi fácil. O momento emocionalmente mais desafiador veio na pandemia, um mês e meio após inaugurar a unidade da Casa Castanho. Cris viu planos desmoronarem, expectativas se quebrarem — mas reagiu. Inventou um delivery próprio, insistiu, resistiu, reabriu. “Foi um período de muitas incertezas. Mas sobrevivemos”, rememora

Hoje, transformada por oito anos de aprendizados, ela reconhece o valor de sua própria trajetória. Reconhece que cresceu, amadureceu, se descobriu empreendedora , sobretudo, entende sua missão nessa cidade em que tantas mulheres ainda encontram portas estreitas demais.

Por isso, deixa um recado direto para quem sonha empreender, mas carrega medo, dúvida ou culpa — sentimentos tão comuns entre mulheres que ousam ocupar espaços: “Coragem. Muita coragem. Acreditem que a gente pode e deve ocupar todos os lugares. Busquem pessoas alinhadas com sua forma de gerir, aprendam o que for preciso e joguem duro. Salvador precisa de mais mulheres empreendendo — e eu estou aqui para contar minha história a quem quiser ouvir”.