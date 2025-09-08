Ação gratuita auxiliará MEIs a regularizarem pendências e realizar gestão

EMPREGOS E SOLUÇÕES

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:00

Ação auxilia MEIs na gestão

Para apoiar os Microempreendedores Individuais, a Unijorge, por meio do Núcleo de Gestão Contábil, promoverá mais uma edição da ação gratuita para regularização do MEI, entre os dias 10 e 25 de setembro. O serviço será realizado na Unijorg Shopping da Bahia e no campus Paralela, com suporte na organização, formalização e desenvolvimento de negócios. As vagas são limitadas por dia de atendimento, com distribuição de senhas no local. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site de eventos da Unijorge: https://eventos.unijorge.com.br.

Summit de Negócios Made In Bahia 2025

Summit de Negócios Made in Bahia será nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com expectativa de reunir cerca de 2 mil empresários por dia em um ambiente de negócios, networking e debates estratégicos.A programação do evento, realizado pelo Grupo Business Bahia, LIDE Bahia, Zoom Imagem e Zum Brazil Eventos, incluirá painéis e palestras que irão abordar temas relevantes sobre economia, reforma tributária, inovação, energia, agronegócio, mineração, sustentabilidade, comunicação, educação, turismo, saúde e bem-estar nas organizações, dentre outros. Entre os palestrantes está o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale. Os interessados em participar desse momento de troca poderão se inscrever, em breve, no https://summitmadeinbahia.com.br/

Técnico de Infraestrutura

O ManpowerGroup, consultoria de soluções de Recursos Humanos, está com vagas abertas para Técnico (a) de Infraestrutura (refrigeração/telecomunicações). Os interessados podem avaliar as regiões no site e se candidatar. As vagas são CLT e os requisitos incluem Ensino Médio completo, CNH categoria B e experiência prévia na área, ter curso técnico em refrigeração, elétrica ou eletroeletrônica e CREA ativo. https://bit.ly/3HJwxcJ

Nube tem estágios

O Nube oferece oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo. Acesse: https://www.nube.com.br

