Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ação gratuita auxiliará MEIs a regularizarem pendências e realizar gestão

Summit de Negócios reunirá cerca de 2 mil empresários por dia em um ambiente de negócios, networking e debates estratégicos

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:00

Ação auxilia MEIs na gestão

Para apoiar os Microempreendedores Individuais, a Unijorge, por meio do Núcleo de Gestão Contábil, promoverá mais uma edição da ação gratuita para regularização do MEI, entre os dias 10 e 25 de setembro. O serviço será realizado na Unijorg Shopping da Bahia e no campus Paralela, com suporte na organização, formalização e desenvolvimento de negócios. As vagas são limitadas por dia de atendimento, com distribuição de senhas no local. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site de eventos da Unijorge: https://eventos.unijorge.com.br.

Summit de Negócios Made In Bahia 2025

Summit de Negócios Made in Bahia será nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com expectativa de reunir cerca de 2 mil empresários por dia em um ambiente de negócios, networking e debates estratégicos.A programação do evento, realizado pelo Grupo Business Bahia, LIDE Bahia, Zoom Imagem e Zum Brazil Eventos, incluirá painéis e palestras que irão abordar temas relevantes sobre economia, reforma tributária, inovação, energia, agronegócio, mineração, sustentabilidade, comunicação, educação, turismo, saúde e bem-estar nas organizações, dentre outros. Entre os palestrantes está o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale. Os interessados em participar desse momento de troca poderão se inscrever, em breve, no https://summitmadeinbahia.com.br/

Técnico de Infraestrutura

O ManpowerGroup, consultoria de soluções de Recursos Humanos, está com vagas abertas para Técnico (a) de Infraestrutura (refrigeração/telecomunicações). Os interessados podem avaliar as regiões no site e se candidatar. As vagas são CLT e os requisitos incluem Ensino Médio completo, CNH categoria B e experiência prévia na área, ter curso técnico em refrigeração, elétrica ou eletroeletrônica e CREA ativo. https://bit.ly/3HJwxcJ

Nube tem estágios

O Nube oferece oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo. Acesse: https://www.nube.com.br

Anote aí

A Escola Afro-brasileira Maria Felipa realiza a 5ª edição da Afrotech,feira de ciência e tecnologia afro no dia 13, às 13 horas, no quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia e seguirá no foyer até o dia 20 de setembro.

Mais recentes

Imagem - Abertas inscrições para concurso com 2.200 vagas e salário inicial de R$ 5 mil da PM

Abertas inscrições para concurso com 2.200 vagas e salário inicial de R$ 5 mil da PM
Imagem - Não deixe a insegurança atrapalhar o profissional

Não deixe a insegurança atrapalhar o profissional
Imagem - Senhores da visão estratégica nos negócios

Senhores da visão estratégica nos negócios

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado chama juiz de ‘covarde’ e leva multa em processo trabalhista na Bahia
01

Advogado chama juiz de ‘covarde’ e leva multa em processo trabalhista na Bahia

Imagem - Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado
02

Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado

Imagem - 'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre
03

'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'
04

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'