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Ambev abre inscrições para Programa de Estágio 2026 com vagas em Business e Supply até 13 de abril

Vagas CLT para assessor de investimentos contemplam Salvador e polos estratégicos da Bahia, com exigência de certificação e foco em perfil comercial e empreendedor

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00

Ambev: Potencialize seu futuro

A Ambev anunciou a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2026 para estudantes de graduação que desejam iniciar a carreira. Com o mote “Potencialize seu futuro”, o programa busca atrair jovens talentos, que compartilhem da cultura da companhia, interessados em assumir grandes desafios e potencializar sua jornada profissional. O Programa tem o objetivo de formar a futura geração de líderes da companhia e oferece oportunidades de atuação em diferentes áreas do negócio. Na inscrição, o candidato pode escolher com qual frente de atuação mais se identifica: Business ou Supply.As inscrições para o Programa de Estágio 2025 ficam abertas até 13 de Abril e podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/4lFRu7R

Grupo Santander contrata na Bahia

O Grupo Santander inicia agora o processo de captação de profissionais para trabalhar como assessor de investimentos. As vagas fazem parte do Santander AAA, plataforma de investimentos do Banco, e são para regime CLT e com contratação imediata, para atuar em várias regiões do Estado. Além da grande Salvador, que reúne 13 municípios, há oportunidades para profissionais atuarem em outros polos econômicos da Bahia: Feira de Santana, Vitória da Conquista e Luis Eduardo Magalhães e cidades circunvizinhas a elas.Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas pelos links: https://bit.ly/41bd2j7caso tenha experiência já no mercado, ou https://bit.ly/3PrChLr quem deseja se inserir neste segmento. A certificação CPA-20 é pré-requisito para essa oportunidade, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial.

Mundo do Trabalho

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que atua na capacitação e inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, promoverá ao longo de 2026, em Salvador, 10 novas turmas do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) – cursos gratuitos voltados a jovens de 14 a 22 anos interessados em se preparar para a primeira oportunidade de emprego. São previstas 300 vagas, no total, para os treinamentos. As inscrições seguem abertas pela internet, através do link https://cadfmt.espro.org.br.

Aprendiz Correios

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios começam na próxima segunda-feira (23). Ao todo, estão disponíveis 548 vagas, além de cadastro reserva, para todo o país. Podem se candidatar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site dos Correios até o dia 11 de abril de 2026. Acesse: https://prosel.correios.com.br/concursos

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