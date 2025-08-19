CONFIRA

Ambev inscreve para programas de trainee e estágio na Bahia com salários de até R$ 9 mil

Vagas na Bahia são para Salvador e Feira de Santana; inscrições vão até 8 de setembro

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:36

Ambev seleciona para estágio e trainee Crédito: Divulgação

A Ambev abriu as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio 2026, com oportunidades em unidades da empresa na Bahia - Salvador e Feira de Santana - e em diversas outras localidades do Brasil e até no exterior. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro pelo site da companhia.

O Programa Global Trainee tem duração de 10 meses e é voltado a candidatos de qualquer curso de graduação, formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A seleção exige, no máximo, dois anos de experiência profissional em tempo integral após a conclusão da primeira graduação, além de disponibilidade para mobilidade nacional. Os selecionados para o trainee terão salários de até R$ 9 mil.

Segundo a empresa, o objetivo é desenvolver lideranças preparadas para atuar em qualquer área da companhia. O programa inclui treinamentos com visão 360º do negócio, experiências práticas em unidades espalhadas pelo Brasil e uma vivência internacional ao lado de trainees de outros países.

“Os selecionados do Global Trainee terão uma experiência abrangente, que oferece versatilidade para atuar em diferentes áreas e adquirir uma visão 360º do negócio”, afirma João Vitor Marinho, diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev. Ele cita como exemplo de ex-trainees da empresa os atuais vice-presidentes Fernando Mazzarolo (Zé Delivery) e Paulo Zagman (Logística).

Estágio

Já o Programa de Estágio é destinado a universitários com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalho presencial e podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Business, voltada ao setor comercial, e Supply, que envolve atuação em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias e fábricas verticalizadas.

Os estagiários selecionados desenvolverão projetos com impacto direto no negócio e terão a oportunidade de apresentá-los para as lideranças da empresa. Eles também participarão da Liga de Estagiários, uma iniciativa que promove troca de experiências, protagonismo e networking entre os participantes de todo o país.