Ambev inscreve para programas de trainee e estágio na Bahia com salários de até R$ 9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:36
A Ambev abriu as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio 2026, com oportunidades em unidades da empresa na Bahia - Salvador e Feira de Santana - e em diversas outras localidades do Brasil e até no exterior. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro pelo site da companhia.
O Programa Global Trainee tem duração de 10 meses e é voltado a candidatos de qualquer curso de graduação, formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A seleção exige, no máximo, dois anos de experiência profissional em tempo integral após a conclusão da primeira graduação, além de disponibilidade para mobilidade nacional. Os selecionados para o trainee terão salários de até R$ 9 mil.
Segundo a empresa, o objetivo é desenvolver lideranças preparadas para atuar em qualquer área da companhia. O programa inclui treinamentos com visão 360º do negócio, experiências práticas em unidades espalhadas pelo Brasil e uma vivência internacional ao lado de trainees de outros países.
“Os selecionados do Global Trainee terão uma experiência abrangente, que oferece versatilidade para atuar em diferentes áreas e adquirir uma visão 360º do negócio”, afirma João Vitor Marinho, diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev. Ele cita como exemplo de ex-trainees da empresa os atuais vice-presidentes Fernando Mazzarolo (Zé Delivery) e Paulo Zagman (Logística).
Estágio
Já o Programa de Estágio é destinado a universitários com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalho presencial e podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Business, voltada ao setor comercial, e Supply, que envolve atuação em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias e fábricas verticalizadas.
Os estagiários selecionados desenvolverão projetos com impacto direto no negócio e terão a oportunidade de apresentá-los para as lideranças da empresa. Eles também participarão da Liga de Estagiários, uma iniciativa que promove troca de experiências, protagonismo e networking entre os participantes de todo o país.
“No ano passado, celebramos 25 anos de história e, agora, nos preparamos para construir os próximos 25. Buscamos os talentos que irão escrever as próximas páginas de uma jornada de muito sucesso”, completa Marinho.