As inscrições para o Programa de Estágio da Ericsson estão abertas até 30 de agosto

Conhecido como Early Career Learn, o programa busca por estudantes interessados em tecnologia e soluções inovadoras

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 09:00

São 45 vagas em diferentes áreas estratégicas da empresa, ligadas à inovação tecnológica, sendo 25% de vagas afirmativas para mulheres e pessoas negras Crédito: Shutterstock

A Ericsson (NASDAQ: ERIC), empresa líder em plataformas digitais e em redes móveis, anuncia a abertura de vagas para o seu programa de estágio, chamado de Early Career Learn. As inscrições para a nova edição estão abertas de 15 de julho até 30 de agosto. O programa tem o objetivo de atrair estudantes com genuíno interesse em tecnologia e que queiram contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras que vão transformar toda a sociedade a partir do 5G.

São 35 vagas no programa de estágio para graduandos do ensino superior dos cursos de Engenharia (Elétrica, Mecânica, Produção, Mecatrônica, Eletrônica, Telecomunicações), Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Sistemas de informação, Ciência de Dados, Tecnologia em Redes de Computadores, Administração, Economia, Marketing, Publicidade, Relações Públicas, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Matemática, entre outros.

O diferencial do programa deste ano é que 25% das vagas são afirmativas, sendo metade delas destinadas exclusivamente para mulheres cis, trans e pessoas não binárias e a outra metade para pessoas negras, reforçando o compromisso da Ericsson com a diversidade e inclusão.

Assim como nas edições anteriores, o processo seletivo será 100% virtual e inclui cinco etapas: entrevista, dinâmica de grupo, streaming, vídeo entrevista e entrevista final com os gestores. O Programa Early Career Learn tem duração de até dois anos.

O estágio terá início em dezembro de 2024, e as vagas serão para os escritórios da capital paulista, além de Alphaville/SP, Rio de Janeiro (Barra da Tijuca), na fábrica em São José dos Campos/SP e no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba/SP. O estágio poderá ser 100% remoto, híbrido ou 100% presencial, de acordo com o local e necessidades da área. Os selecionados terão, além de bolsa-auxílio, benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, restaurante no local ou vale refeição, horário flexível, Day Off, Plataforma de Desenvolvimento, Wellhub (antigo Gympass), Programa Nutricional, Programa de Apoio ao Colaborador, entre outros.

Para Silvio Paciello, vice-presidente de Recursos Humanos da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, o programa de estágio é uma porta de entrada para o mercado de trabalho e traz benefícios tanto para o estudante quanto para a empresa. “Nossa missão na Ericsson é capacitar e incentivar os novos talentos, proporcionando uma trajetória profissional rica em oportunidades com muita troca de experiência e aprendizado. São as pessoas que ajudam a continuar no caminho do sucesso global que estamos trilhando nos últimos 100 anos, desde que iniciamos nossa operação no Brasil. Neste ano, garantimos que 25% das vagas de estágios sejam destinadas a mulheres e pessoas negras para ampliar ainda mais o mix de experiências e, assim, formar um time cada vez mais forte e preparado para apoiar o desenvolvimento de negócios da nossa empresa”, garante o executivo.

Como se inscrever:

Programa de Estágio da Ericsson 2025

Período: 17 de julho a 30 de agosto de 2024